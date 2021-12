Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã phá kỷ lục của chính mình với nội dung giữ thăng bằng trên đầu leo lên 100 bậc cầu thang nhà thờ Girona trong 53 giây.

Sự kiện xác lập kỷ lục thế giới 2021 của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp diễn ra vào 13g ngày 23-12 tại Tây Ban Nha (tức 19g Việt Nam). Dự kiến, ngày 1-1-2022, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp sẽ trở về Việt Nam.

Trong lần tập luyện đầu tiên tại Girona, Quốc Cơ chỉ đi được 70 bậc thang so với yêu cầu 100 bậc của Tổ chức Guinness Thế giới. Theo Quốc Nghiệp, do thời tiết quá lạnh nên anh trai Quốc Cơ bị co rút cơ, thể lực bị giảm khá nhiều. Dẫu vậy, cả hai vẫn cố gắng tập luyện và hy vọng sức khỏe sẽ trở lại bình thường để chinh phục kỷ lục mới.



Chồng đầu leo 100 bậc với 53 giây, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp phá kỷ lục thế giới.



Tại buổi tập luyện thứ 2, mặc dù họ đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn còn thiếu 10 bậc nữa mới hoàn thành được bài biểu diễn. Cả hai anh em cho biết, có một vài khó khăn về giờ giấc và thời tiết đã ảnh hưởng một chút đến buổi tập.

Tháng 12-2016, anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã gây tiếng vang lớn khi phá kỷ lục thế giới, vừa giữ thăng bằng trên đầu vừa leo lên 90 bậc thang nhà thờ Girona chỉ trong 52 giây.



Ngoài kỷ lục thế giới này, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp hiện còn sở hữu kỷ lục thế giới năm 2018 tại Italy, tiết mục bịt mắt chồng đầu đi xuống và đi ngược lên 10 bậc thang trong vòng 53,97 giây.