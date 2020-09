Vẻ đẹp nóng bỏng của 3 chị em trong Bẫy trăng máu

Vào vai ba chị em phải tự đối mặt với những hiểm nguy rình rập khi bố mẹ vắng nhà, ba nữ diễn viên Emmalee Parker, Katrina Bowden và India Ennenga sẽ chiêu đãi khán giả màn diễn xuất cuốn hút, đầy bất ngờ.

Cả ba nàng đều là những đại diện không chỉ xinh đẹp, quyến rũ mà còn rất mạnh mẽ và tài năng trong làng điện ảnh thế giới.

Katrina Bowden trong vai Juliet Delaney

Nổi danh từ loạt phim sitcom đoạt giải Emmy 30 Rock, nữ diễn viên Katrina Bowden xây dựng cho mình hình tượng quyến rũ ngay từ những ngày đầu bước vào nghề từ năm 18 tuổi.





Katrina ngày càng trở nên quen mặt hơn với khán giả truyền hình khi xuất hiện trong nhiều series đình đám khác từ Ugly Betty, New Girl, Public Morals và gần đây nhất là loạt phim nghìn tập The Bold and the Beautiful của đài CBS.

Về mảng phim điện ảnh, cô cũng ghi dấu với hơn 20 tác phẩm lớn nhỏ đặc biệt có thể kể tới các tựa phim kinh dị xuất sắc như Tucker & Dale vs. Evil, Piranha 3DD, Scary Movie 5.

Năm 2013, kiều nữ sánh vai bên dàn sao lớn như Hugh Jackman, Halle Berry và Emma Stone trong phim hài lãng mạn ăn khách Movie 43.