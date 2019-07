'Weathering with you' bất ngờ phá kỷ lục phòng vé

Weathering with you được chiếu ở 448 phòng chiếu tại 359 rạp trên toàn Nhật Bản và dự kiến sẽ được công chiếu toàn cầu trong thời gian sắp tới, khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức tại rạp vào ngày 30-8 tối. Giới phê bình Nhật Bản dự đoán tổng doanh thu của Weathering with you cũng sẽ qua mặt Your name (234 triệu USD) để tiến đến cạnh tranh vị trí phim hoạt hình ăn khách nhất Nhật Bản là Spirited away hiện đang giữ kỷ lục (285 triệu USD).





Weathering with you kể câu chuyện tình yêu của Hodaka Morishi và cô gái bí ẩn có năng lực điều khiển thời tiết Haruna Amano. Hodaka được giới thiệu là anh chàng thiếu niên từ hòn đảo quê hương buồn chán để tìm đến Tokyo để mưu sinh.

Thời tiết ở Tokyo rất xấu, luôn ảm đạm và mưa gió không thôi, Hokada dự cảm tương lai mình rồi cũng sẽ u ám như vậy. Nhưng vào một ngày mưa lớn, anh tình cờ gặp gỡ với cô gái kỳ lạ Haruna, người thiếu nữ có thể khiến trời quang mây tạnh bằng những lời cầu nguyện. Haruna có thể xua tan mây mưa, đồng nghĩa với có thể chiếu rọi những ánh nắng đầy hy vọng vào tâm hồn của Hokada.





Phim vẫn mang phong cách thường thấy của Shinkai Makoto, gần gũi với giới trẻ, giúp họ nhìn thấy chính mình trong câu chuyện. Về mặt hình ảnh, phim khai thác tài tình những mảng màu, hình ảnh tương phản, u ám và tươi sáng, mưa, nắng, nỗi buồn, hy vọng, có thể khiến người xem phải xúc động mạnh. Khán giả Nhật Bản nhanh chóng chia sẻ những trải nghiệm tích cực sau khi xem phim, hiểu ra được rằng thế giới này vốn rất khắc nghiệt, phim đã mở đầu như thế với anh chàng Hokada, tuy nhiên nếu bạn gặp được đúng người, vào đúng thời điểm, mối quan hệ đó có thể thay đổi thế giới này một cách đáng kinh ngạc vì tính truyền cảm cao.





Lúc Your name ra mắt, không ai nghĩ rằng nó sẽ trở thành một cú hit, vì vậy số lượng rạp chiếu phim Your name không được nhiều như Weathering with you, bao gồm cả các rạp Imax. Your name chỉ thực sự hot vào nửa sau của đợt công chiếu mà thôi. Sau khi xem Weathering with you, khán giả sẽ thực sự muốn xem lại Your name dưới định dạng Imax.

Số rạp công chiếu Your name lúc phim phát hành còn không đến 300 rạp. Cho đến khi khán giả nhận ra rằng nó quá hay, họ bắt đầu lan truyền về tựa phim và người ta mới ùn ùn đi mua vé. Ngược lại, Weathering with you được phát hành với quy mô lớn nhất trong lịch sử của Toho, thật sự không công bằng cho Your name. Tuy nhiên, một vài khán giả đã nhận ra rằng Weathering with you không chỉ đơn thuần là nói về tâm tư tình cảm, nó còn truyền tải một thông điệp lớn lao hơn.