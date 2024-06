Giám đốc công an Đắk Lắk: Báo chí cung cấp nhiều thông tin giúp ngăn ngừa, xử lý tội phạm 19/06/2024 15:41

(PLO)- Giám đốc công an Đắk Lắk ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, cung cấp nhiều thông tin giúp lực lượng công an phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm.

Ngày 19-6, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an Đắk Lắk, cho biết từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.

Giám đốc công an Đắk Lắk, Thiếu tướng Lê Vinh Quy phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: QD

Trong đó, vi phạm về trật tự xã hội xảy ra 489 vụ, giảm ba vụ so với cùng kỳ năm 2023.

Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, đơn vị đã phát hiện, điều tra 295 vụ, nổi lên hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, nhận hối lộ, tham nhũng, kinh doanh hàng giả.

Công an đã phát hiện, xử lý 220 vụ việc vi phạm về môi trường, chủ yếu ở lĩnh vực khai thác tài nguyên, an toàn thực phẩm, xử lý chất thải.

Về tội phạm liên quan ma túy, công an đã phát hiện, bắt giữ 169 vụ, chủ yếu là hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy nhỏ lẻ; nổi lên phương thức hoạt động sử dụng tài khoản mạng xã hội (cài đặt chế độ ẩn danh) để trao đổi, liên lạc, mua bán ma túy.

Đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao, có 12 vụ đã bị phát hiện, khởi tố điều tra, đặc biệt là hành vi thu thập hình ảnh nhạy cảm của cá nhân để đe dọa, tống tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc qua mạng Internet.

Theo Thiếu tướng Lê Vinh Quy, các tổ chức phản động người Việt, FULRO lưu vong vẫn tiếp tục duy trì liên kết, móc nối tuyên truyền, xuyên tạc chống phá trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, chia rẽ dân tộc, kích động tư tưởng ly khai, tự trị.

Vẫn còn tình trạng người đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trái phép, tham gia các buổi họp, tập huấn trực tuyến do các tổ chức phản động FULRO lưu vong tổ chức.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí hoạt động ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: QD

Tình hình tranh chấp, khiếu kiện diễn biến phức tạp...

Trước tình hình này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trình các kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng, các mục tiêu, công trình trọng điểm và phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ khủng bố 11-6.

Quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các tổ chức phản động, FULRO lưu vong, “Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên”, “Tin lành tư gia độc lập”.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tặng nhà cho người dân. Ảnh: MC

Giám đốc công an Đắk Lắk thông tin thêm hiện lực lượng Công an tỉnh đã triển khai xây dựng 1.200 căn nhà cho người đồng bào dân tộc thiểu số với tổng giá trị 96 tỉ đồng.

Trong đó 60 tỉ đồng do Bộ Công an vận động, 24 tỉ đồng do tỉnh Đắk Lắk đối ứng, còn 12 tỉ đồng do Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, bố trí đối ứng từ nguồn ngân sách của các địa phương và vận động từ các nguồn xã hội hóa khác. Hiện đã bàn giao và đưa vào sử dụng 717 căn.