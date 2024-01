Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế công khai số điện thoại đường dây nóng

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế công bố số điện thoại để tiếp nhận thông tin để phục vụ người dân tốt hơn.

Sáng 16-1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác Công an năm 2024.

Trước khai mạc, các đại biểu, cán bộ chiến sĩ tham dự hội nghị đã dành một phút tưởng niệm Trung tá Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân (TP Huế) đã anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Tại Hội nghị triển khai chương trình công tác Công an năm 2024, Công an tỉnh đã công bố số điện thoại đường dây nóng của Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để tiếp nhận thông tin từ người dân.



Theo đó, trong năm 2023, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối trên địa bàn.

Lực lượng Công an tỉnh đã điều tra, kết luận 561 vụ phạm tội về trật tự xã hội, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng kết luận đạt gần 97%, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm đều được điều tra, khám phá nhanh.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm so với năm trước. Cụ thể, giảm 130 vụ, đạt gần 15%; không để hình thành tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen"; không để tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong năm 2023.

Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng Công an thật sự, trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Công an tỉnh công bố đường dây nóng là số điện thoại 091.969.75.75 của Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để tiếp nhận thông tin để phục vụ người dân tốt hơn.

