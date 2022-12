15 ngày, Công an Thừa Thiên – Huế bắt 22 vụ đánh bạc

(PLO)- 15 ngày kể từ ngày ra quân cao điểm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán, các lực lượng của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt 22 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngày 6-12, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, sau 15 ngày ra quân cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, các lực lượng của đơn vị đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Theo đó, các lực lượng đã phát hiện 25 vụ với 41 người phạm tội về trật tự xã hội; triệt xóa 22 vụ, việc với 99 người có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; triệt phá 13 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Công an đã khởi tố một vụ án về tội mua bán trái phép hóa đơn, phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 10 vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phát hiện, xử lý 20 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Các lực lượng đã vận động, thu hồi 45 khẩu súng, 23 dao kiếm tự chế, 56 viên đạn quân dụng, 5 quả đạn, 0.3kg thuốc nổ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức kiểm tra 11.735 cơ kinh doanh, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại… về vận hành hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động bảo đảm hoạt động tốt khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Lực lượng CSGT tổ chức hàng chục buổi tuần tra, kiểm soát, phát hiện, lập biên bản 2.836 trường hợp, tước GPLX 441 trường hợp, tạm giữ 632 phương tiện.

Đặc biệt, các tổ công tác đặc biệt 1311 phát hiện 54 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phát hiện 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy,…

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, trong thời gian tới Công an các đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường xử lý, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa tỉnh trước và trong Tết Nguyên đán Quý Mão.

NGUYỄN DO