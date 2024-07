Giám đốc doanh nghiệp làm hồ sơ giả đưa người trốn đi lao động tại Hàn Quốc 11/07/2024 16:59

Ngày 11-7, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Tuấn Linh 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Phạm Thị Hòa 36 tháng cho hưởng án treo cùng về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Trước đó, ngày 13-3-2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà nội nhận được tin báo từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về việc có 3 đối tượng có dấu hiệu trốn đi Hàn Quốc lao động trái phép thông qua hình thức đi du lịch.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TT

Tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an, 3 đối tượng là Trần Văn Trung, Võ Thanh Hiền và Nguyễn Văn Châu khai được ông Võ Tuấn Linh, giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Dolico (Công ty Dolico), tổ chức cho trốn đi lao động tại Hàn Quốc bằng hình thức cho nhân viên đi du lịch.

Quá trình điều tra làm rõ, trong khoảng tháng 9 và tháng 10-2023, Linh đã trực tiếp và thông qua trung gian nhận hồ sơ và tổ chức cho 13 người đi Hàn Quốc trái phép. Những người này được ký hợp đồng lao động, giả làm nhân viên của Công ty cổ phần Quốc tế Dolico; sau đó xin visa du lịch để xuất cảnh sang Hàn Quốc và trốn ở lại tìm việc làm tại đây.

Quá trình phạm tội, Linh đã nhận của 13 người nói trên tổng số tiền hơn 3,9 tỉ đồng, trong đó chi phí cho việc mua tour và làm visa là hơn 207 triệu đồng.

Linh đã trả lại cho 4 người không đi được Hàn Quốc và về nước 1 tỉ đồng; còn lại hưởng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng.

Bị cáo Hòa là người môi giới giúp ông Linh đưa đi Hàn Quốc. Theo lời khai của bị cáo Hòa, Hòa đã đưa cho ông Linh hồ sơ của 6 đối tượng; trong đó có 5 người được duyệt visa, một trường hợp bị từ chối.

Bị cáo thỏa thuận với 5 người này mức chi phí trốn sang Hàn Quốc là 343-367 triệu đồng/người.

Hòa đã môi giới và thu tiền tổng số hơn 1,7 tỉ đồng rồi trực tiếp liên hệ, chuyển tiền cho Võ Tuấn Linh. Sau đó, bị cáo Linh tạo các hợp đồng lao động giả làm nhân viên của Công ty Dolico rồi làm thủ tục xin visa du lịch tại Hàn Quốc với mục đích trốn ở lại lao động trái phép.