Giám đốc 'dỏm' chuyên lừa những người bán đất

(PLO)- Công an tỉnh Phú Yên bắt người đàn ông ở Đắk Nông tự xưng giám đốc công ty đóng tàu, chuyên lừa những người bán đất ở nhiều địa phương.

Ngày 4-9, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho hay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông đã bắt giữ Phan Đình Thành (55 tuổi, ngụ thôn Xuân Bình, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, kết quả điều tra ban đầu xác định đầu tháng 7, ông THH (37 tuổi, ngụ TP.HCM) đăng trên mạng xã hội thông tin cần bán một số lô đất rừng sản xuất ở xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Sau đó, ông H nhận cuộc gọi từ một người tự xưng tên Phú, ngụ TP.HCM, ngỏ lời muốn ra Phú Yên xem khu đất để mua.

Ngày 27-8, Phú đến Phú Yên cùng ông H đi xem đất tại xã Xuân Phương. Sau khi xem đất, Phú đồng ý mua và hẹn sẽ đưa tiền đặt cọc vào hôm sau.

Chiều cùng ngày, sau khi cùng ông H ăn cơm ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Phú mời ông H đi hát karaoke. Khi đang hát, Phú nói dối ông H là hiện không có tiền mặt để trả tiền hát karaoke nên ngỏ lời mượn ông Hoàng 1.000 USD.

Ông H lấy 130 triệu đồng (nhiều mệnh giá khác nhau) trong túi xách ra đếm tương ứng với 1.000 USD mà Phú cần mượn. Trong khi ông H đang đếm tiền, Phú lấy luôn cọc tiền 130 triệu đồng và nói lát nữa ra ngoài rút tiền trả lại.

Ông H để Phú lấy số tiền trên do nghĩ Phú là người có điều kiện về kinh tế. Khoảng 15 phút sau, Phú giả vờ ra ngoài nghe điện thoại rồi bỏ đi luôn.

Sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm trên, qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác định Phú chính là Phan Đình Thành.

Bước đầu, Thành khai lên các trang mạng xã hội tìm những người đăng thông tin bán đất rồi điện thoại giả danh người đi mua đất để tiếp cận.

Khi gặp người có nhu cầu bán đất, Thành tự giới thiệu là giám đốc công ty đóng tàu, hoạt động kinh doanh bến du thuyền, có nhà ở sang trọng… để họ tin tưởng. Thường sau khi xem đất xong, Thành nói đồng ý mua và hẹn đặt cọc vào hôm sau.

Khi người bán đất tin tưởng, Thành mời đi ăn, chơi rồi lợi dụng sự sơ hở của họ để chiếm đoạt tài sản.

Ngoài vụ chiếm đoạt 130 triệu đồng của ông H, Thành khai đã thực hiện 11 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau như Lâm Đồng, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Gia Lai, TP.HCM, Cần Thơ, Kiên Giang, Quảng Trị, Ninh Bình, Hà Nội…

TẤN LỘC