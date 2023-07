Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở Quảng Ngãi bị bắt

(PLO)- Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-02D ở Quảng Ngãi bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giả mạo trong công tác.

Ngày 25-7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Thanh Chung (37 tuổi, ngụ xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) và Phạm Minh Hiếu (35 tuổi, ngụ phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Bị can Chung và Hiếu là Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-02D.

Hai bị can này bị khởi tố trong vụ án hình sự "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-02D, thuộc Công ty Cổ phần Thuận Phát (địa chỉ: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Cả hai bị can đều bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác, quy định tại khoản 4, Điều 359 Bộ luật hình sự.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) tiếp tục điều tra mở rộng.

THANH NHẬT