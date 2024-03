Giám đốc trung tâm đăng kiểm không bị xử lý tội đưa hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng 29/03/2024 10:42

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND TP.HCM truy tố 254 bị can liên quan sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam (đơn vị trực thuộc Bộ GTVT) và các đơn vị liên quan.

Trong số các bị can liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm (TTĐK), bị can Trần Văn Thương (cựu phó phòng CSGT Công an TP.HCM) bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ. Bị can Nguyễn Trọng Vĩnh (giám đốc TTĐK 50-15D) bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đưa tiền cho lãnh đạo cục để trung tâm được hoạt động

Theo KLĐT, năm 2018, Danh Thanh Tiền cùng với Nguyễn Trọng Vĩnh và Đoàn Hải Linh góp vốn để thành lập Công ty TNHH Lâm Hà Trúc với mục đích thành lập Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại TP.HCM.

Ngày 18-1-2019, Tiền mang hồ sơ kèm phong bì 10 triệu đồng đến gặp ông Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam) để đưa hối lộ. Tiền được cấp mã số TTĐK 50-15D và lắp đặt hoàn thiện trang thiết bị phục vụ.

Công an thực hiện lệnh bắt đối với Trần Kỳ Hình - cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: CA

Sau một khoảng thời gian, Cục Đăng kiểm không cử đoàn kiểm tra đánh giá. Vĩnh gặp Hình và được biết ông Hình không đồng ý để Tiền làm tại TTĐK 50-15D.

Sau đó, Tiền chủ động bán lại toàn bộ cổ phần cho Trần Văn Thương với số tiền 365 triệu đồng. Thương được các cổ đông bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị.

Tháng 5-2019, Vĩnh thống nhất với Thương cùng đi ra Cục đăng kiểm Việt Nam gặp ông Hình tại phòng làm việc và đưa hối lộ 2.000 USD. Ông Hình đã đồng ý cử đoàn kiểm tra đánh giá để trung tâm được hoạt động.

Ngày 1-6-2019, Thương đã ký Quyết định bổ nhiệm Nguyễn Trọng Vĩnh làm Giám đốc, Đoàn Hải Linh làm Phó Giám đốc TTĐK 50-15D.

Ngày 18-6-2019, ông Hình duyệt kế hoạch đoàn kiểm tra đánh giá do Trần Anh Quân - quyền phó phòng VAR là trưởng đoàn vào kiểm tra đánh giá.

Sau khi kiểm tra đạt, ông Hình ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho TTĐK 50-15D đưa vào hoạt động tại địa chỉ phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Tại TTĐK 50-15D, Trần Văn Thương không trực tiếp điều hành, mà giao toàn quyền quyết định cho Vĩnh và Linh.

Vĩnh bàn bạc với Linh và Vũ Hữu Bình (bảo vệ trung tâm) để Bình móc nối với các đối tượng môi giới để nhận hối lộ của chủ các phương tiện đăng kiểm để cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ.

Sau đó, Vĩnh thống nhất với Trần Thế Hơn, Trần Ngọc Phi (trưởng dây chuyền), Phan Văn Thạnh về việc bỏ qua các lỗi đối với những xe do Bình môi giới đưa vào để cấp giấy chứng nhận.

Theo thỏa thuận, tiền nhận hối lộ để bỏ qua lỗi đối với xe ôtô con là 100.000 đồng/xe; xe ôtô tải nhỏ, ôtô tải lớn và xe 16 chỗ là 200.000 đồng/xe; xe ôtô trên 16 chỗ, xe lớn là 300.000 đồng/xe.

Các lỗi nghiêm trọng như mâm không đúng kích thước, lốp mòn, biển số mờ… Bình sẽ báo với Hải để thỏa thuận với chủ xe, nâng số tiền hối lộ lên 400.000-700.000 đồng/xe.

Từ tháng 6-2019 đến tháng 11-2022, các đối tượng môi giới đã đưa hối lộ cho TTĐK 50-15D thông qua Bình số tiền 3,5 tỉ đồng. Tiền hối lộ nhận được Bình cất giữ vào tủ cá nhân. Theo chỉ đạo của Vĩnh, khoảng từ 1 - 2 tuần Bình sẽ chia số tiền nhận được cho những người làm việc tại trung tâm.

Cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà khi bị bắt. Ảnh: CA

Đối với quá trình thực hiện nghiệm xe cơ giới cải tạo, Vĩnh, Linh chỉ đạo Bình thực hiện việc nhận tiền hối lộ từ chủ phương tiện, công ty thiết kế, thi công cải tạo từ 500.000 - 1 triệu đồng/phương tiện.

Làm việc với CQĐT, Vĩnh khai để TTĐK 50-15D hoạt động không bị kiểm tra, khi trung tâm mới hoạt động, mỗi tháng Vĩnh đưa hối lộ Trần Kỳ Hình 15 triệu đồng. Đến năm 2020, khi trung tâm hoạt động ổn định, mỗi tháng Vĩnh đưa Hình 20 triệu đồng. Tổng cộng Vĩnh đã đưa cho Hình 90 triệu đồng và 2.000 USD.

Ngày 31-7-2021, khi Trần Kỳ Hình về hưu và Đặng Việt Hà giữ chức Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Tháng 12-2021, Vĩnh gặp Hà đưa hối lộ số tiền 100 triệu đồng chúc mừng lên chức và thoả thuận số tiền hối lộ mỗi tháng là 20 triệu đồng. Tổng cộng Vĩnh đã đưa cho Hà 140 triệu đồng.

Giám đốc TTĐK 50-15D không bị xử lý hành vi đưa hối lộ

Theo KLĐT, Danh Thanh Tiền đã đưa hối lộ cho ông Trần Kỳ Hình 30 triệu đồng để thành lập TTĐK 50-15D; 61-06D và 61-11D tại Bình Dương và đưa 90 triệu đồng cho ông Hình để các trung tâm hoạt động thuận lợi.

Trần Văn Thương đã cùng Vĩnh đưa hối lộ cho ông Hình 2.000 USD. Ngoài ra, Thương không điều hành công ty mà giao cho Vĩnh, mỗi tháng Thương được Vĩnh đưa 10 triệu đồng tiền chia lợi nhuận, tổng cộng 180 triệu đồng. Thương không biết việc Trung tâm đăng kiểm liên kết với môi giới để nhận hối lộ và việc Vĩnh hối lộ trong quá trình TTĐK 50-15D hoạt động.

Đối với Nguyễn Trọng Vĩnh, với vai trò giám đốc trung tâm đã chủ mưu, cầm đầu, tổ chức việc nhận hối lộ nên phải chịu trách nhiệm hình sự chính đối với số tiền nhận hối lộ 4,3 tỉ đồng; Vĩnh còn đã hợp thức hóa 20 bộ hồ sơ phương tiện cải tạo để nhận hối lộ.

Đối với hành vi Nguyễn Trọng Vĩnh cùng Thương đưa hối lộ cho ông Hình số tiền 2.000 USD và Vĩnh nhiều lần đưa tiền hối lộ cho ông Hình và ông Đặng Việt Hà trong quá trình TTĐK 50-15D hoạt động, Vĩnh đã tự tố giác khai báo trước khi bị phát hiện nên Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM không xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi đưa hối lộ.