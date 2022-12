Giám sát đăng kiểm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông

(PLO)- Việc công an khởi tố, khám xét, bắt giữ những người trong ngành đăng kiểm thể hiện sự quyết liệt của lực lượng công an trong việc đảm bảo an toàn giao thông, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông ngay từ gốc...

Công an vừa khởi tố 18 người tại các trạm đăng kiểm ở TP.HCM, Long An, Sóc Trăng, Đồng Tháp và khám xét Trạm đăng kiểm 5007 vì liên quan nhiều sai phạm trong đăng kiểm. Tội trạng các bị can như thế nào vẫn phải chờ cơ quan tố tụng, song qua đó phần nào cho thấy có sự lỏng lẻo trong quản lý, giám sát của ngành đăng kiểm.

Theo Nghị định 139/2018 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (có hiệu lực từ ngày 1-1-2019), các tổ chức đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, nhân lực theo quy định thì sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

Trước khi xây dựng, doanh nghiệp chỉ cần thông báo cho Cục Đăng kiểm Việt Nam về địa điểm, thời gian dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động. Khi xây dựng xong, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, đánh giá, nếu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đáp ứng điều kiện nhân sự tối thiểu là cấp phép.

Như vậy, với cơ chế xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đăng kiểm, nhiều trung tâm đăng kiểm ra đời, giúp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quan trọng này.

Chính vì xã hội hóa, lời ăn lỗ chịu nên để cạnh tranh nhau, các trung tâm đăng kiểm không ngừng nâng cao dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng nguồn nhân lực, thái độ và phong cách phục vụ để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, cơ chế mở này tạo điều kiện gia tăng nhanh các trung tâm đăng kiểm, khiến sự cạnh tranh diễn ra mạnh mẽ nhưng thiếu sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn.

Để thu hút và giữ chân khách hàng, các trung tâm đăng kiểm đã tìm đủ cách để làm “hài lòng” khách hàng. Đặc biệt, tâm lý của không ít người dân coi kiểm định xe chỉ để cho xong, mang tính đối phó mà không xem đó là biện pháp an toàn cho chính bản thân, cho người khác nên mới có chuyện dấm dúi để được bỏ qua và cũng có đăng kiểm viên tiếp tay cho việc dễ dãi này.

Cục Đăng kiểm Việt Nam giám sát hoạt động của các trung tâm đăng kiểm chủ yếu thông qua giám sát trực tiếp, giám sát qua hệ thống camera trực tuyến, phúc tra kết quả kiểm định và phản ánh của báo chí, cơ quan truyền thông. Nhưng do lực lượng mỏng nên Cục Đăng kiểm ít kiểm tra đột xuất, kiểm tra trực tiếp nên đăng kiểm viên vi phạm quy trình, tiêu chuẩn trong kiểm định xe xuất hiện ngày càng nhiều, thậm chí bắt tay với chủ xe để cấp những cuốn sổ kiểm định sai thực tế của xe.

Trong hội nghị giao ban thực hiện Kế hoạch 299 của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long nhấn mạnh phải kéo giảm ba tiêu chí tai nạn giao thông. Ông nói: Nếu mỗi tỉnh chỉ cần giảm một vụ tai nạn giao thông thì ít nhất có 63 gia đình không bị mất người thân; hàng trăm đứa trẻ không bị mất cha mẹ, thất học, hàng trăm gia đình không mất con dâu, con rể...

Vì vậy, việc công an khởi tố, khám xét, bắt giữ vừa qua thể hiện sự quyết liệt của lực lượng công an trong việc đảm bảo an toàn giao thông, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông ngay từ gốc, không có vùng cấm trong việc đấu tranh xử lý tội phạm.

Cùng với sự quyết liệt của công an, cơ quan quản lý nhà nước về đăng kiểm cũng phải nâng cao hơn nữa, quyết liệt hơn để các phương tiện lưu thông trên đường, đặc biệt là xe ben, xe tải... không còn là “hung thần” với người dân.

TỰ SANG