Tối 19-9, Bộ GD&ĐT thông tin cả nước có 61 thí sinh đạt trên 29,5 điểm nhưng vẫn trượt nguyện vọng 1.



Thông kế cho thấy số thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn ở mọi tổ hợp từ 27 điểm trở lên chiếm 4,7% trên tổng số hơn 1 triệu thí sinh dự thi.

Qua phân tích dữ liệu, thí sinh có điểm xét từ 29,5 trở lên trượt nguyện vọng đa phần chỉ đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất và chọn các trường khối quân đội, công an như Học viên An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị công an nhân dân…

Trong 61 em không trúng tuyển nguyện vọng nào có 60 em chỉ đặt duy nhất 1 nguyện vọng, chỉ có 1 em đặt 2 nguyện vọng; 59 em có nguyện vọng 1 vào các trường công an, quân đội và đều chỉ có 01 nguyện vọng, trong đó 57 em tốt nghiệp từ năm 2019 trở về trước.





Việc có 50 thí sinh trên 29,5 điểm nhưng rớt Học viện Chính trị công an nhân dân là vì học viện có 800 thí sinh đăng ký, trong khi chỉ tiêu chỉ có 50.

Theo Bộ GD&ĐT, các trường công an, quân đội có cách tính điểm xét khá phức tạp (kết hợp cả điểm học bạ), cùng với nhiều tiêu chí, điều kiện khác nên việc phân tích dữ liệu và việc đỗ hay trượt ở đây không có nhiều ý nghĩa.

Ngoài ra, tại Trường Đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hoá) có 2 ngành điểm chuẩn ≥ 29,5 đều là sư phạm chất lượng cao (Ngữ văn: 30,5 và Lịch sử: 29,75), tỉnh Thanh Hóa có chế độ ưu đãi đặc biệt, chỉ tiêu mỗi ngành chỉ 15 em.

Trường Đại học KHXH&NV có 2 ngành điểm chuẩn ≥ 29,5 là Hàn Quốc học (30,0 khối C00 với 10/40 chỉ tiêu các khối thi TNTHPT) và Đông Phương học (29,8 khối C00 với 15/40 chỉ tiêu các khối thi TNTHPT); 2 ngành này cũng tuyển các khối khác nhưng điểm chuẩn không quá cao (25,6 đến 27,9 điểm).

Trường ĐH Ngoại thương có ngành Ngôn ngữ Trung quốc điểm chuẩn 39,35/40 (môn tiếng Trung nhân hệ số 2), chỉ tiêu còn 30 cho điểm thi tốt nghiệp THPT trên tổng số 90 chỉ tiêu (60 chỉ tiêu xét theo phương thức khác).