Lộ trình đưa trẻ đến trường thời gian đầu cũng được Sở và các phòng GD&ĐT tại TP triển khai cụ thể, để trẻ thích nghi dần việc học trực tiếp. Như với bậc mầm non, trong tuần đầu tiên trở lại trường, các cơ sở tạm thời chưa tổ chức ăn sáng. Các hoạt động dạy và học chủ yếu thực hiện tại lớp, theo các nhóm nhỏ, tăng cường vận động và kết nối với trẻ. Trẻ sẽ được sinh hoạt các nội dung về giữ vệ sinh cá nhân, giữ gìn sức khỏe an toàn, kỹ năng sống thích ứng trong mùa dịch bệnh như thường xuyên rửa tay, hạn chế đưa tay lên mặt mũi miệng, biết trao đổi với giáo viên khi có các dấu hiệu mệt, ho hay khó thở… Với bậc tiểu học, ngay từ 14-2, Sở GD&ĐT TP.HCM cho phép các cơ sở được tổ chức dạy học hai buổi/ngày hoặc bán trú cho tất cả các khối lớp theo nhu cầu của phụ huynh và đạt bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng dịch của TP. Trong tuần đầu tiên đến trường, HS chủ yếu được sinh hoạt, hướng dẫn các thói quen phòng dịch, rèn luyện nề nếp học tập, ôn tập kiến thức đã học. Riêng với HS khối lớp 6, khi trở lại trường, ngoài kỹ năng phòng dịch, các em cũng sẽ được hướng dẫn các thói quen tự lập, tự học, ôn tập các kiến thức và bài học cốt lõi đã học qua online.