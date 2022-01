Ngày 12-1, UBND TP Cần Thơ đã có công văn về việc thời gian trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường học.



Đoàn công tác của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đi kiểm tra điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại một trường học trên địa bàn quận Ninh Kiều ngày 10-1. Ảnh: HP

Theo đó, Chủ tịch UBND TP thống nhất về thời gian thời gian trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường để học trực tiếp.

Cụ thể, từ ngày 17-1-2022, học sinh THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên học trực tiếp tại trường một buổi/ngày kết hợp học trực tuyến.

Từ ngày 7-2-2022, trẻ mầm non học trực tiếp tại trường một buổi/ngày. Học sinh tiểu học học trực tiếp tại trường một buổi/ngày, buổi còn lại được hướng dẫn tự học tại nhà.

TP giao Giám đốc Sở GD&ĐT xây dựng và triển khai phương án cho học sinh đến trường và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND quận, huyện hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục trước thời điểm trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên đến trường học trực tiếp.

Chủ tịch UBND quận, huyện chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định phương án tổ chức dạy và học đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn phù hợp với từng cấp độ dịch.