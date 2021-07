Ngày 28-7, UBND TP Đà Nẵng cho hay vừa có tờ trình gửi HĐND TP về việc hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng trình HĐND TP xem xét hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2021-2022 do HĐND TP quy định.



Đà Nẵng xem xét hỗ trợ 100% học phí mầm non, phổ thông năm học 2021-2022. Ảnh: T.AN

Đối tượng được áp dụng là trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

Nguyên tắc hỗ trợ là trong chín tháng của năm học 2021-2022. Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của Trung ương và TP được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2021-2022.

Chính sách hỗ trợ này không áp dụng cho trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông được miễn học phí theo chính sách của Trung ương và TP.

UBND TP Đà Nẵng dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí nói trên là hơn 87,4 tỉ đồng, lấy từ nguồn ngân sách TP bố trí cho ngành GD&ĐT năm 2021 và 2022 theo phân cấp quản lý.

Tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan sẽ chờ các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ hai HĐND TP khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12-8.

Nếu được thông qua, tại Đà Nẵng sẽ có hơn 176.000 trẻ mầm non và học sinh THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên công lập và ngoài công lập thuộc diện được hỗ trợ.

Riêng học sinh tiểu học không phải đóng học phí theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019.