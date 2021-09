Sáng 15-9, tại trường THPT chuyên Hùng Vương (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022.



Lễ khai giảng được Đài truyền hình Bình Dương truyền hình trực tiếp. Ảnh: LÊ ÁNH

Do tình hình dịch bệnh tại Bình Dương đang diễn biến phức tạp, nhiều trường được trưng dụng làm cơ sở cách ly COVID-19 nên tất cả học sinh tại Bình Dương phải khai giảng trực tuyến và chậm hơn 10 ngày so với cả nước.

Lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Bình Dương, đây là điểm khai giảng chung cho toàn tỉnh để toàn tỉnh các học sinh theo dõi qua truyền hình. Đặc biệt là học sinh bậc mầm non và tiểu học.

Song song đó, tại gần 730 điểm trường trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức khai giảng trực tuyến.



Em Nguyễn Ngọc Thảo Uyên (học sinh lớp 10VSĐ, trường THPT chuyên Hùng Vương) trình bày văn nghệ trước lễ khai giảng. Ảnh: LÊ ÁNH



Cô Nguyễn Thị Kim Ngân (Giáo viên dạy toán, trường THPT chuyên Hùng Vương) trình bày một ca khúc trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh có khoảng 61.000 học sinh khó khăn không có thiết bị để học trực tuyến. Sở đã có thư ngỏ vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí, thiết bị, máy móc cho các em, không để em nào vì thiếu thiết bị học tập mà phải nghỉ học.

Ngoài ra, hàng trăm giáo viên, cán bộ trong ngành giáo dục tham gia làm tình nguyện viên phòng chống dịch nên sở cũng kiến nghị rút dần lực lượng này thay bằng các tình nguyện viên khác để các thầy cô trở lại giảng dạy học sinh.



Lễ chào cờ trong buổi khai giảng năm học mới diễn ra trang nghiêm. Ảnh: LÊ ÁNH







Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một đọc toàn văn thư của Chủ tịch nước gửi đến giáo viên, học sinh cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: LÊ ÁNH



Hơn 800 học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương tham dự lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: LÊ ÁNH



Ông Nguyễn Hoàng Thao (trái), Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bình Dương tặng hoa chúc mừng Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: LÊ ÁNH



Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương nhận tiền ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp để mua thiết bị học trực tuyến cho các học sinh khó khăn. Ảnh: LÊ ÁNH



Ông Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hùng Vương đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo kế hoạch của sở GD-ĐT sẽ triển khai dạy học trực tuyến từ ngày 16-9 đến ngày 30-10. Cụ thể, từ ngày 16-9 đến 18-9 học sinh tiểu học, THCS, THPT ổn định nề nếp lớp học. Thực hiện chương trình học kỳ 1 chính thức từ ngày 20-9.

Riêng đối với mầm non, do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi nên không triển khai hình thức học trực tuyến giống giáo dục phổ thông. Với cấp học này các cơ sở giáo dục mầm non soạn thảo các nội dung tuyên truyền và xây dựng các video clip tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ giáo dục trẻ tại nhà.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục mầm non phải thông tin cho các bậc cha mẹ nguồn tài liệu, các kênh truyền thông của đài Phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương để tham khảo, vận dụng trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại nhà.