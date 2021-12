Mới đây, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến của phụ huynh về việc cho trẻ lớp 1 đi học trực tiếp từ ngày 13-12.

Thống kê được tổng hợp từ các phiếu thăm dò, lấy ý kiến phụ huynh trong buổi họp của 565 trường tiểu học. Tổng số học sinh lớp 1 là hơn 131.200 em. Số người tham gia cho ý kiến là 121.700. Trong đó có 36.316 phụ huynh đồng ý cho con học trực tiếp (29,82%), hơn 85.400 người không đồng ý (hơn 70%).

Có một số trường ở nội thành chỉ có 10-20 phụ huynh đồng ý cho con đi học như Đống Đa, Bến Cảng, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Huệ 1 (quận 4), Trần Quang Diệu, Trần Văn Đang (quận 3).



Học sinh lớp 1, trường Tiểu học Thạnh An trong giờ học trực tiếp. Ảnh: TĐ

Các trường ở ngoại thành có số phụ huynh tán thành thấp, dưới 20 người, gồm: Trung Lập Thượng, Nhuận Đức, Nhuận Đức 2, An Nhơn Tây, Thị Trấn Củ Chi 2 (huyện Củ Chi); Lý Nhơn, Đồng Hòa (huyện Cần Giờ).

Một số trường tiểu học ngoài công lập chỉ có một vài phụ huynh, thậm chí không có ai, đồng ý cho con đến trường.

Vấn đề này đã được Hiệu trưởng một số trường tiểu học lường trước vì thời điểm này dịch vẫn diễn biến phức tạp, hơn nữa, tâm lý trẻ chưa được tiêm vaccine nên họ còn e ngại.

Theo kế hoạch của UBND TP, từ ngày 13-12, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ đến trường học trực tiếp. Từ tuần thứ 2 sẽ là trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Đối với huyện Cần Giờ: trường mầm non Thạnh An, trường Tiểu học Thạnh An, trường THCS – THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13-12-2021.

Việc dạy học trực tiếp được thí điểm trong 2 tuần, sau đó TP sẽ họp đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi quyết định mở rộng quy mô cho học sinh đến trường.