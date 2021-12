Chiều 14-12, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2022.



Theo đó, trường dự kiến tuyển 3.260 chỉ tiêu cho 21 ngành đào tạo đại học chính quy (học bốn năm tại Việt Nam do trường cấp bằng) với 2.120 chỉ tiêu và 24 chương trình đào tạo liên kết do trường đại học đối tác nước ngoài (Hoa Kỳ, Anh, Úc, New Zealand) cấp bằng với 1.140 chỉ tiêu.

Trường dự kiến sử dụng sáu phương thức tuyển sinh khác nhau, cụ thể:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, từ 50% đến 80% chỉ tiêu. Tiêu chí là xét tổng điểm của ba môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo khối đăng ký xét tuyển.

Phương thức 2: Xét tuyển học sinh giỏi của các trường THPT (ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM) với 15% chỉ tiêu.

Phương thức 3: Khoảng 1% chỉ tiêu. Gồm xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2022 của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2022.

Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2022, từ 10-30% chỉ tiêu.

Phương thức 5: Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ tú tài quốc tế; thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế (SAT, ACT, IB, A-Level, AP, ATAR…); thí sinh là người nước ngoài hoặc người Việt Nam đã tốt nghiệp chương trình THPT ở nước ngoài, hoặc THPT do nước ngoài cấp bằng tại Việt Nam, từ 5-10% chỉ tiêu.

Các thí sinh thỏa điều kiện xét tuyển sẽ được xét tuyển dựa vào phỏng vấn và hồ sơ năng lực. Thời gian xét tuyển (dự kiến) đến bốn đợt trong năm.

Phương thức 6 (dành cho các chương trình liên kết): xét tuyển bằng điểm học bạ của ba năm THPT, từ 10-20% chỉ tiêu.

Tiêu chí là xét tổng điểm trung bình của ba môn của ba năm học TPHP theo khối đăng ký xét tuyển. Thời gian xét tuyển (dự kiến) với hai đợt/năm.

Chi tiết tuyển sinh từng ngành cụ thể TẠI ĐÂY.