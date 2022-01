Trẻ mầm non trở lại trường từ tháng 2 trên tinh thần tự nguyện UBND TP.HCM vừa quyết định từ tháng 2 đến tháng 7-2022, trẻ mầm non sẽ đến trường tham gia các hoạt động trực tiếp trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Thời gian dự kiến kết thúc năm học cho bậc mầm non là ngày 29-7. Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học 2021-2022 toàn TP có khoảng 1.360 trường và hơn 1.800 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục với khoảng 355.000 em.