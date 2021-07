Ngay từ đầu giờ chiều, nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi để chuẩn bị cho bài thi môn toán. Tất cả đều tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Tại điểm thi Trường THPT Hiệp Bình, để chuẩn bị môn thi thứ hai và lo sợ trời mưa, nhiều thí sinh đến trường khá sớm.

Các phụ huynh đưa các em đến nơi và được hướng dẫn quay về chứ không được chờ tại cổng trường.

Trong sân trường, sau khi được khử khuẩn và đo thân nhiệt ở cổng trường, các em di chuyển lên từng phòng thi và ngồi yên theo từng phòng. Khi nào có hiệu lệnh ra ngoài để điểm danh thì mới ra xếp hàng ngoài sân chờ gọi tên.







Trong phòng thi đảm bảo sự giãn cách, thí sinh nghiêm túc đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: PHẠM ANH

Sau bài thi Ngữ văn, một số em tỏ ra phấn khởi hơn ở môn thứ hai là toán nhưng một số em tỏ ra hồi hộp và lo lắng.

Em Nhật Minh bày tỏ em khá thoải mái vì toán là môn thế mạnh của em nên em đã ôn rất kỹ. Tuy nhiên em hơi lo lắng do trong buổi sáng nay do để phòng dịch nên tụi em di chuyển vào phòng thi hơi chậm khiến việc phát giấy thi và phát đề khá gần nhau. Em thấy hơi ngợp nên cũng làm bài chưa được tự tin lắm. Nhưng may là đề văn không khó nên em mong đề Toán cũng sẽ như vậy để tụi em yên tâm hơn.

Trong khi đó, Thu Hiền, một thí sinh tại điểm thi này lại tỏ ra lo lắng khi môn văn làm bài chưa tốt lắm vì thời gian ít quá. Hơn nữa em về nhà đọc trên mạng thấy nhiều thông tin không tốt, nhiều bạn bị F0 khiến cả nhà em ai cũng lo lắng.

“Em tranh thủ đến trường sớm để phòng trời mưa và tranh thủ nghỉ ngơi một chút cho bớt hồi hộp. Em nghĩ đề toán chắc không quá khó và cũng hi vọng dễ một chút để em được gỡ gạc điểm hơn” - Hiền chia sẻ.

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3 ,chiều ngày 7-7, có hơn 600 thí sinh tham gia vào buổi thi môn Toán.



Thí sinh nhanh chóng vào phòng thi. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trước cổng trường các biện pháp đảm bảo ninh, phân luồng và phòng dịch COVID-19 được xiết chặt.

Các thí sinh trước khi vào trường sẽ được rửa tay khử khuẩn. Nhiều học sinh bày tỏ tâm trạng lo lắng khi thi trong những ngày dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Lâm Hoàng Yến, học sinh Trung tâm GDTX quận Phú Nhuận nói: "Trước khi thi em cảm thấy khá lo nhưng vì đã chuẩn bị kĩ trong nhiều tháng qua nên em cũng yên tâm. Thi trong mùa dịch COVID thế này trước hết em cảm thấy rất nản vì khi ôn tập em không được đến trường, khi bắt đầu thi thì sợ bị nhiễm nên em cũng hạn chế tiếp xúc với các bạn, luôn đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đầy đủ".

Tương tự, Cao Thuỳ Trang, Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm bày tỏ : "Vì em đã ôn đủ kiến thức trước khi thi nên em không bị hoảng loạn mà cảm thấy rất yên tâm".

Tại điểm thi THCS Nguyễn Văn Luông Q6, các thí sinh đã bắt đầu vào phòng thi với tâm thế bình tĩnh.

Phụ huynh chở con đến đầu hẻm và để con tự đi bộ vào điểm thi để đảm bảo giãn cách. Các bạn sinh viên tình nguyện cũng chuẩn bị nước uống để phát cho các em thí sinh sau khi thi xong.

Em Lương Trấn Kỳ, học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên Q6 cho biết: "Em không quá lo lắng về bài thi Toán sắp tới, vì bản thân em đã chuẩn bị sẵn sàng cả về cả kiến thức lẫn tinh thần. Sáng nay bài thi Văn của em cũng khá ổn. Em cảm thấy công tác phòng chống dịch ở điểm thi sáng nay khá tốt nên em cũng yên tâm để thi. Hy vọng mọi thứ sẽ được kiểm soát tốt để tụi em yên tâm tiếp tục thực hiện các bài thi tiếp theo".