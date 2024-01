Ngày 31-1, theo thông tin từ công an Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Dũng, 18 tuổi, trú ở xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên để điều tra, xử lý về tội giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ 45 ngày 5-1-2024, tại đường liên xã, thuộc thôn 6, xã Minh Tân, thuộc huyện xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng, khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Nạn nhân là cháu Bùi Doãn T.A., 14 tuổi, người địa phương. Kết quả điều tra ban đầu xác định: cháu Bùi Doãn T.A. điều khiển xe máy theo hướng từ xã Lưu Kiếm về thị trấn Minh Đức thì đâm va vào xe máy chạy phía trước cùng chiều.

Cú va chạm khiến xe máy do nam thiếu niên này điều khiển mất lái và đâm thẳng vào cột điện bên đường, tử vong tại chỗ.

Quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT-Công an huyện đã làm rõ, vào thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn, Nguyễn Khắc Dũng đi xe máy đến thôn 10, xã Minh Tân để chơi điện tử. Sau đó, Bùi Doãn T.A. đi xe đạp điện đến hỏi mượn xe. Dũng đã đồng ý. Quá trình giao xe, Dũng biết rõ T.A. chưa đủ tuổi để điều khiển xe máy tham gia giao thông.

Khoản 10, điều 8 Luật Giao thông đường bộ đã quy định rõ: “Nghiêm cấm giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ”. Còn theo Điều 30 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển đối với xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô sẽ bị xử phạt hành chính từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng với tổ chức; với xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức. Trường hợp để xảy ra tai nạn giao thông chết người thì người cho mượn, giao phương tiện có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo Điều 264 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

NGỌC SƠN