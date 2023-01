'Giữ người trái pháp luật' giữa quán cà phê đông người

(PLO)- Tòa phúc thẩm lần ba hủy án để điều tra thêm hai người nữa về tội cưỡng đoạt tài sản, tuy nhiên suốt chín năm nay cơ quan điều tra chưa làm việc được với họ.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố bốn bị can trong vụ đòi nợ từ chín năm trước xảy ra tại quán cà phê đông người trên đường Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình).

Vụ án có một bị can bị đề nghị truy tố tội bắt, giữ người trái pháp luật; ba bị can bị đề nghị truy tố tội giữ người trái pháp luật, trong đó có ông Bùi Xuân Hùng và ông Phan Văn Hùng.

Chín năm, ba lần hủy án

Trước đó, xét xử phúc thẩm lần ba ngày 5-8-2022, TAND TP.HCM đã lần thứ ba hủy án để điều tra lại. Tòa yêu cầu làm việc và điều tra thêm hai người nữa về tội cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau thời gian điều tra lại, cơ quan điều tra cho biết chưa làm việc được với hai người này. Suốt từ khi xảy ra vụ án đến nay, cơ quan điều tra đều chưa làm việc được với họ.

Theo hồ sơ, ông Văn Hùng có cho bị hại Lê Văn Minh vay 80 triệu đồng từ năm 2009. Ngày 16-7-2014, ông Văn Hùng từ TP Cần Thơ lên TP.HCM gặp ông Minh để đòi nợ. Những năm trước đó, ông đã đòi ông Minh nhiều lần nhưng ông Minh không trả.

Ông Văn Hùng cùng ông Minh vào một quán cà phê trên đường Trường Sơn (quận Tân Bình) để giải quyết việc trả nợ thì gặp nhóm ông Xuân Hùng cũng tìm ông Minh để đòi nợ. Hai ông Hùng không quen nhau từ trước.

VKS cáo buộc rằng ông Văn Hùng đã giữ ông Minh trái pháp luật tại quán cà phê để đòi nợ. Tuy nhiên, ông Văn Hùng trình bày rằng ông không lên kế hoạch, không bàn bạc, không phân công người bắt giữ ông Minh, cũng không tham gia đánh hay ép ông Minh ghi giấy nợ như lời cáo buộc.

Ban đầu ông ngồi cùng bàn với ông Minh và nhóm chủ nợ kia. Lát sau ông qua bàn khác ngồi đọc báo, chờ ông Minh thực hiện lời hứa trả nợ rồi về lại TP Cần Thơ cho kịp chuyến xe đò.

Chứng cứ chứng minh là đoạn video mà VKS công chiếu tại phiên tòa. Các đoạn ghi hình chỉ thấy ông Văn Hùng ngồi ở bàn đối diện với bàn của ông Minh và bàn của các bị cáo khác. Ông Văn Hùng không có hành vi nào uy hiếp tinh thần hay tước đoạt sự tự do thân thể, tự do dịch chuyển của ông Minh cũng như của bất kỳ ai trong quán cà phê.

Bản án sơ thẩm nhiều sai sót

Trước đó, ba lần án sơ thẩm kết tội ông Văn Hùng, ông đều kháng cáo kêu oan. Tòa xử bằng hạn tạm giam, ông vẫn kêu oan. Thậm chí, tòa sơ thẩm lần ba còn miễn trách nhiệm hình sự cho ông nhưng ông vẫn kêu oan.

HĐXX phúc thẩm lần ba đã chỉ ra những sai sót trong bản án sơ thẩm lần ba. Chẳng hạn như tội bắt, giữ người trái pháp luật quy định tại Điều 123 BLHS năm 1999; sửa đổi, bổ sung năm 2009 (mới là Điều 157 BLHS năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017) tuy là tội do cố ý thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, song tội danh này thuộc chương “Các tội xâm phạm tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân” và điều luật này không thuộc trường hợp phạm tội mới nên không thuộc quy định tại Nghị quyết 41/2017 của Quốc hội và khoản 3 Điều 7 BLHS năm 2015. Mặt khác, đây là vụ án không thuộc trường hợp phải thỏa thuận, hòa giải giữa các bị cáo với bị hại, không thuộc vụ án như quy định tại khoản 3 Điều 29 BLHS năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Do vậy, TAND quận Tân Bình nhận định “hành vi bắt, giữ người trái pháp luật của các bị cáo là hành vi ít nghiêm trọng, bị hại không yêu cầu bồi thường, bị hại tự nguyện hòa giải và có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các bị cáo” để miễn hình phạt cho các bị cáo là không có căn cứ vì không phù hợp với khách thể của tội danh này và việc áp dụng không đúng các quy định của pháp luật là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng…

Sự việc diễn ra trong quán cà phê đông người qua lại Trong cáo trạng, VKS có nhắc đến tình tiết là lời khai của bị hại Minh “Nếu chiều nay không giải quyết xong nợ sẽ bị bắt đưa đi Campuchia để giải quyết” nhưng VKS vẫn chưa làm rõ ai là người nói câu này. Ông Văn Hùng khẳng định ông không nói câu này, hành vi của những bị cáo khác không liên quan gì với ông. Video quay lại sự việc cũng thể hiện không có việc ông o ép gì ông Minh. Mọi sự việc diễn ra trong quán cà phê đông người qua lại.

PHƯƠNG LOAN