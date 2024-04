Giữa mùa nắng nóng, VWS tập huấn nâng cao ý thức PCCC 08/04/2024 19:00

Ngay sau khi còi báo động (giả) về báo cháy hú vang lên trong tòa nhà văn phòng và điện thoại 114 được kích hoạt, lực lượng PCCC & CNCH Công an huyện Bình Chánh đã nhanh chóng huy động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng xe chỉ huy, 3 xe chữa cháy chuyên dùng, xe thang, xe cứu thương, phối hợp cùng lực lượng PCCC tại chỗ của VWS để triển khai phương án PCCC theo kịch bản giả định.

Tiếp đó, lực lượng PCCC tại chỗ của VWS được cán bộ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH huyện Bình Chánh hướng dẫn triển khai các bước công việc khi xảy ra cháy, cách sử dụng bình chữa cháy, thực tập phun xịt chữa cháy; sơ cứu vết thương, cứu chữa người gặp nạn...

Theo Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an huyện Bình Chánh, diễn tập PCCC & CNCH là một trong những quy định bắt buộc phải thực hiện định kỳ hàng năm. Thông qua buổi diễn tập sẽ giúp cho Đội PCCC cơ sở đánh giá lại công tác chuẩn bị để khi có sự cố cháy nổ thực sự xảy ra thì xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Điểm mới trong lần này là tổ chức xe thang để có thể cứu chữa kịp thời những người bị mắc kẹt ở tầng trên. Diễn tập xe thang nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cán bộ công nhân viên đang làm việc tại VWS. Đây là điều Công ty VWS rất quan tâm thực hiện.

Thay mặt Công ty VWS, ông Dương Văn Cường, Giám đốc Hành chính cho biết, vào mùa khô hàng năm, Công ty luôn đặt quan tâm đặc biệt về công tác PCCC nhằm bảo vệ tính mạng con người và tài sản. Do đó, định kỳ mỗi năm Công ty VWS đều tổ chức diễn tập PCCC.

Được biết, Công ty VWS đã đầu tư hàng tỷ đồng cho công tác PCCC cũng như các hoạt động để đảm bảo an toàn lao động, sử dụng điện, làm việc trong môi trường mùa nắng nóng… Trong đó, chi phí đảm bảo an toàn PCCC được đầu tư nhiều nhất. Ngoài ra, Công ty VWS còn đầu tư trang bị thiết bị PCCC hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về PCCC như ống cứu hỏa, máy cứu hỏa, bảo trì thường xuyên đường nước cứu hỏa…

Dưới đây là một số hình ảnh diễn tập được chúng tôi ghi nhận vào sáng ngày 8-4:

Lực lượng PCCC tại chỗ nhanh chóng hỗ trợ đưa người và tài sản ra khỏi khu vực cháy.

Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng tới hiện trường để chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Xe thang xuất hiện để hỗ trợ đưa người bị nạn ở trên tầng cao xuống.

Lực lượng y tế nhanh chóng sơ cấp cứu người bị nạn.