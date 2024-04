Gói thầu do Tập đoàn Thuận An tham gia thi công bị điều chỉnh để vào khu đông dân

Ngày 19-4, nguồn tin của PLO xác nhận UBND huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt lại giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh đông TP Buôn Ma Thuột (viết tắt là dự án đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột).

Nguồn tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn (viết tắt là BQLDA) tỉnh Đắk Lắk xác nhận theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vị trí đầu dự án đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột được kết nối với điểm cuối đường tránh thị xã Buôn Hồ; giao với quốc lộ 14 tại km 1758+00.

Theo đó, vị trí đầu tuyến của dự án tiếp nối đi qua lô đất trồng cao su; có chi phí đền bù thấp, nhanh chóng có mặt bằng cho các nhà thầu thi công.

Tuy nhiên, năm 2020, Bộ GTVT đã điều chỉnh, dời vị trí đầu tuyến của dự án trên đến km 1758+946 thuộc địa phận xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar; cách vị trí quy hoạch gần 1 km.

Với sự điều chỉnh này, vị trí tuyến đầu của dự án đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột bị “nắn” vào một khu đông dân cư hiện hữu.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đề xuất chủ trương di dời trạm thu phí BOT Quang Đức ở thị xã Buôn Hồ đến đặt tại km 1758+085 của quốc lộ 14. “Nếu đặt trạm thu phí BOT Quang Đức ở km 1758+085 sẽ đón lỏng toàn bộ các phương tiện, buộc cánh tài xế đều phải mua vé khi qua trạm”- một chuyên gia phân tích.

Thế nhưng, đến nay chưa có cơ quan thẩm quyền Trung ương đồng ý việc di dời hay sử dụng ngân sách mua lại trạm thu phí BOT Quang Đức.

Tại một cuộc họp báo, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết thẩm quyền điều chỉnh là của Bộ GTVT. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk chưa thông tin cụ thể việc điều chỉnh này do UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất hay do Bộ GTVT tự quyết định. Ông Hà đề nghị BQLDA tỉnh thông tin đến báo chí sau.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Mgar, có 13 hộ dân bị mất hết đất, nhà ở để làm đầu tuyến dự án đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột. Quá trình vận động suốt thời gian dài, người dân cơ bản đồng tình phương án đền bù giá đất của địa phương.

Gần đây, Phòng TN&MT huyện Cư Mgar tham mưu UBND huyện điều chỉnh giá đất đối với các hộ dân theo hướng giảm dần. Cụ thể, điều chỉnh giá đất bồi thường từ hơn 44,7 triệu đồng/m2 đất ở xuống còn hơn 27 triệu đồng; từ hơn 29,4 triệu đồng/m2 đất ở xuống còn hơn 23,5 triệu đồng/m2. Đoạn từ quốc lộ 14 vào đến hết thửa 53 giảm từ hơn 18 triệu đồng/m2 xuống còn hơn 13,3 triệu đồng/m2…

Chia sẻ với PV, ông Lê Văn Bản (ngụ buôn Ko Hneh, xã Cuôr Đăng, có nhà bị giải tỏa) nói: “Tiền đền bù vốn đã thấp, nếu địa phương lại tiếp tục bị hạ thấp hơn, chúng tôi sẽ không thể di dời, bàn giao mặt bằng. Người dân vẫn kiến nghị tỉnh Đắk Lắk, các cơ quan trung ương nên đưa điểm đầu tuyến dự án đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột về vị trí cũ giáp với cuối đường tránh thị xã Buôn Hồ”.

Trao đổi với PV qua điện thoại, lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Cư Mgar cho rằng xây dựng giá đất theo thời điểm xây dựng (bảng giá). Việc ban hành giá đất mới trên cơ sở hợp đồng với đơn vị tư vấn. Sau đó, kiểm tra, thẩm định theo quy định.

Tập đoàn Thuận An tham gia thi công

Dự án đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột dài gần 40 km, có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1.500 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương.

Tháng 11-2023, Bộ GTVT quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 1.800 tỉ đồng, điều chỉnh thời gian cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2024, đưa vào khai thác năm 2025.

Trong hai gói thầu xây lắp có tổng giá trị hơn 1.000 tỉ đồng, Công ty CP Tập đoàn Thuận An cùng với ba nhà thầu khác thi công gói thầu xây lắp số 03, trị giá gần 515 tỉ đồng, có chiều dài 20,5 km.

Liên quan tập đoàn Thuận An, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan; đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với sáu bị can, trong đó có lãnh đạo công ty này.