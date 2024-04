Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu nào ở Đắk Lắk? 16/04/2024 13:30

Ngày 16-4, nguồn tin của PLO xác nhận Công ty CP Tập đoàn Thuận An cùng với ba nhà thầu khác trúng gói thầu thi công dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk dài 20,5 km.

Gói thầu của Tập đoàn Thuận An tại dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Dự án trên tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 1.800 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn (viết tắt là BQLDA) tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài gần 40 km, nền đường rộng 12 m, mặt đường xe chạy 11 m, tốc độ thiết kế 80 km/giờ; có sáu nút giao.

Điểm đầu tiếp nối với đường tránh phía tây thị xã Buôn Hồ đã xây dựng xong, đi qua rừng cao su, không đi qua khu dân cư, điểm cuối tại xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột.

Gói thầu của Tập đoàn Thuận An vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Theo hồ sơ, tháng 8-2021, ông Phạm Văn Hạ, Giám đốc BQLDA tỉnh Đắk Lắk (thời điểm đó) ký hợp đồng xây lắp gói thầu số 03 cho liên danh bốn nhà thầu thi công xây dựng từ km0+00 đến km 20+500 của dự án. Gói thầu này có tổng trị giá gần 515 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 481 tỉ đồng.

Trong đó, giá trị hợp đồng của từng đơn vị tham gia liên danh như sau: Công ty TNHH An Nguyên (có trụ sở ở Đắk Lắk) gần 200 tỉ đồng thi công 8,1 km. Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sài Gòn (có trụ sở Đắk Lắk) hơn 137 tỉ đồng, thi công 4,1 km, cùng một số hạng mục đường giao, thoát nước đường dân sinh. Công ty Xây dựng Trường Sơn hơn 73 tỉ đồng. Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An (thuộc Tập đoàn Thuận An) hơn 105 tỉ đồng, thi công 5,2 km.

Gói thầu của Tập đoàn Thuận An. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Người ký hợp đồng xây lắp của Công ty Thuận An là ông Trần Anh Quang, Phó Tổng giám đốc.

Sau khi ký hợp đồng xây lắp trên, các nhà thầu đã được chủ đầu tư đồng ý cho tạm ứng hơn 86,6 tỉ đồng.

Thế nhưng quá trình triển khai, tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh điểm đầu của dự án không tiếp nối với đường tránh phía tây thị xã Buôn Hồ mà “nắn” vào khu đông dân cư hiện hữu ở xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, cách vị trí quy hoạch cũ gần 1 km (hướng từ thị xã Buôn Hồ đi TP Buôn Ma Thuột).

Việc điều chỉnh này gây phản ứng và người dân không đồng ý các phương án đền bù để bàn giao mặt bằng cho dự án...