Hà Nội cập nhật hậu quả bão số 3, người chết tăng lên 4 08/09/2024 22:44

(PLO)- Báo cáo mới nhất của Hà Nội đã ghi nhận hậu quả 4 người chết do bão số 3, tăng thêm 1 so với các báo cáo trước đó. Ngoài ra có 17 người bị thương. Hầu hết là do cây đổ và bung bật mái tôn.