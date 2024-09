Trung ương sẽ hỗ trợ Hải Phòng 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả từ bão số 3 08/09/2024 21:08

Chiều tối ngày 8-9, ngay sau các hoạt động tại Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát tình hình, động viên người dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 3 tại TP Hải Phòng.

Thủ tướng thị sát khu tập thể A7 trên đường Đà Nẵng (Hải Phòng) sau bão số 3. Ảnh: VGP

Khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh là nơi tâm bão số 3 đổ bộ với sức gió mạnh nhất, gây nhiều thiệt hại nhất. Sau khi thị sát hiện trường một số địa điểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về công tác vừa khắc phục hậu quả bão, vừa ứng phó với thiên tai sau bão như lũ lụt, sạt lở…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính trước hết gửi lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị, quân và dân Hải Phòng đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn trong phòng chống bão, nhờ đó giảm thiểu thiệt hại do mưa bão.

Để nhanh chóng đưa mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác các thiệt hại, tính toán phương án, triển khai hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là các gia đình có người thiệt mạng, bị thương.

Đồng thời, huy động các lực lượng tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường; kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm; khắc phục ngay việc mất điện, mất sóng viễn thông trong thời gian sớm nhất; khẩn trương sửa chữa các cơ sở giáo dục, y tế bị hư hỏng để các học sinh trở lại trường càng sớm càng tốt, bảo đảm nơi khám chữa bệnh cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu Thành phố chủ động triển khai theo thẩm quyền và đề xuất các chính sách hỗ trợ về vay vốn, lãi suất, giãn, hoãn, cơ cấu lại nợ, miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, việc làm, sinh kế.

Cùng với đó, thành lập các đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề nổi lên tại các quận huyện; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân; kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu; rà soát lại, cương quyết di dời người dân khỏi các chung cư cũ không an toàn và tạo điều kiện về nơi ở mới cho người dân; bảo đảm giao thông thông suốt; tuyên truyền, hướng dẫn người dân khắc phục hậu quả thiên tai và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác các thiệt hại, tính toán phương án, triển khai hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sau bão số 3. Ảnh: VGP

Thủ tướng cho biết Trung ương sẽ hỗ trợ Hải Phòng 100 tỷ đồng và mong Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường với sự hỗ trợ của Trung ương để khắc phục hậu quả mưa bão, tiếp tục ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra sau bão, đưa mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường.

Thủ tướng đề nghị lực lượng quân đội, công an tích cực hỗ trợ các địa phương trong khắc phục hậu quả bão. Thủ tướng cũng cho rằng qua cơn bão này, các địa phương ven biển và các bộ, ngành liên quan cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp mang tính lâu dài để thích ứng biến đổi khí hậu.