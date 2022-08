Hà Nội mưa lớn trong đêm, nhiều tuyến phố lại ngập sâu

Đêm 11, rạng sáng ngày 12-8, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2/áp thấp nhiệt đới, khu vực Hà Nội có mưa rất to. Mưa to khiến nhiều tuyến phố Hà Nội lại ngập sâu trong nước.

Theo cập nhật các điểm úng ngập của Công ty Thoát nước Hà Nội, tính đến 7 giờ sáng ngày 12-8, các quận trung tâm Hà Nội có đến gần 20 vị trí đang bị ngập trong nước.

Đơn cử như phố Vương Thừa Vũ bị ngập với chiều dài 40m, sâu 0,1m; phố Cự Lộc bị ngập với chiều dài 120m, sâu 0,2m; đường Phùng Khoang bị ngập với chiều dài 110m, sâu 0,2m; phố Bùi Xương Trạch bị ngập với chiều dài 50cm, sâu 0,15m.

Phố Nguyễn Chính bị ngập 100m, với độ sâu 0,3m; đường Thuỵ Khuê bị ngập tại khu vực cổng trưởng Chu Văn An với chiều dài 70m, sâu 0,15m.

Phố Phan Văn Trường bị ngập với chiều dài 100m, độ sâu 0,3m; phố Trần Bình bị ngập nặng hơn với chiều dài 300m và sâu 0,35m. Khu đô thị Resco bị ngập với chiều dài 100m, sâu 0,3m.

Đại lộ Thăng Long, đoạn ngã ba giao Lê Trọng Tấn cũng bị ngập với độ sâu 0,2m với chiều dài 90m. Đường Nguyễn Trãi cũng bị ngập tại khu vực Trường ĐHKH và Nhân văn, bên chẵn làn xe buýt với độ ngập 70m, sâu 0,1m…

Sáng 12-8, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia phát tin cảnh báo mây đối lưu vẫn đang phát triển trên hầu khắp khu vực các quận/huyện của thành phố Hà Nội. Những vùng mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho các khu vực trên trong sáng nay. Trong mưa dông đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều tuyến phố bị ngập sâu cộng với mưa vào đúng giờ người dân đi làm khiến việc tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Hiện tại các điểm ngập, nhân viên thoát nước vẫn đang ứng trực để hướng dẫn, cảnh báo người dân.

