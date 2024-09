Hà Nội: Nước lũ tràn lên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ 10/09/2024 11:33

Sáng 10-9, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, bị ngập nước khoảng 10 – 20cm. Lực lượng cảnh sát giao thông phải thực hiện điều tiết phương tiện lưu thông về hướng quốc lộ 1.

Nước lũ trên các sông lên cao gây ngập cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cửa ngõ phía Nam của Hà Nội. Ảnh: CTV

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 9 giờ, nước đã rút dần, xe con có thể lưu thông làn 1, xe tải và xe khách có thể lưu thông làn 2 và 3.

Theo lãnh đạo BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, việc cao tốc ngập nước được xem là “lịch sử”, bởi từ trước đến nay tuyến chưa bao giờ bị ngập. “Nguyên nhân ngập do nước sông lên quá nhanh, không có chỗ thoát nên tràn ra cao tốc, nhưng chủ yếu ngập ở làn khẩn cấp và làn số 2”- đơn vị quản lý tuyến cao tốc cho hay.

Liên quan đến tình hình mưa lũ, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng cho biết sáng nay, đơn vị quyết định dừng chạy tàu qua cầu Long Biên do mực nước sông Hồng vượt ngưỡng an toàn cho phép, uy hiếp an toàn chạy tàu.

Theo đó, toàn bộ tàu khách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng sẽ đón và trả khách tại ga đầu/cuối Gia Lâm thay vì ga Long Biên hoặc Hà Nội như trước.

Sau khi nước sông rút, ngành đường sắt sẽ đánh giá lại mức độ an toàn để khai thác trở lại.