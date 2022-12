Hà Nội, Quảng Ninh liên tục phát hiện nhiều lô thực phẩm ‘có vấn đề’

(PLO)- Chỉ trong thời gian rất ngắn dịp sát Tết Dương lịch 2023, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội, Quảng Ninh liên tiếp phát hiện các lô hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc, một số đã bốc mùi hôi thối.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm các tháng cuối năm 2022, dịp Tết Dương lịch, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong các tháng gần đây, các vụ việc kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thực phẩm do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ, không có giấy tờ kiểm dịch đã được lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội liên tiếp phát hiện, xử lý.

Gần nhất, khoảng 13 giờ ngày 19-12, Đội QLTT số 7 (QLTT Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra về Kinh tế và chức vụ - Công an huyện Thanh Trì kiểm tra một kho lạnh tại địa chỉ: Km12 đường Ngọc Hồi, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện lô hàng thực phẩm gồm 560 kg ức vịt xông khói do nước ngoài sản xuất. Qua làm việc với chủ hàng tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và giấy tờ kiểm dịch của lô hàng ức vịt trên. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 14-12, Đội QLTT số 9 (Cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Đội 5 Phòng PC05 Cảnh sát môi trường, Công an TP.Hà Nội đã kiểm tra một phương tiện vận tải đang dừng đỗ trên địa bàn quận Tây Hồ. Thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng phát hiện và tạm giữ lô hàng gồm 1 tấn nầm heo và 0,8 tấn tràng trứng gà có dấu hiệu là hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Vào đầu tháng 12, Đội QLTT số 22 (Cục QLTT Hà Nội) phối hợp Đội 4 Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP.Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh tại đường An Dương Vương, phường Đông Ngạc.

Tại đây, Đoàn kiểm tra cũng tạm giữ 1 tấn ức vịt đông lạnh và 180 kg cánh gà đông lạnh không có hóa đơn chứng từ, không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng QLTT Hà Nội cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh hàng hoá nhập lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng, hàng hóa vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Cùng với Hà Nội, thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường những tháng cuối năm và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2022, vào ngày 16-12, lực lượng QLTT tỉnh Quảng Ninh cũng phát hiện, xử phạt và buộc tiêu hủy 133 kg nội tạng heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, 133 kg nội tạng heo này đã chảy nước, bốc mùi hôi thối. Lái xe khai nhậnđã mua số hàng trên của người không quen biết để đem về sơ chế, bán cho các cửa hàng ăn uống kiếm lời. Đội QLTT số 4 đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với chủ lô hàng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ông Phạm Quang Khu, Đội trưởng Đội QLTT số 4 cho biết từ nay tới tết Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Đội sẽ tập trung toàn bộ lực lượng tăng cường cho công tác quản lý địa bàn, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là hàng hóa vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

ĐAN PHƯỢNG