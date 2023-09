Ngày 14-9, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP Hà Nội đã ra Công văn số 59/CV-BTS về việc tổ chức lễ cầu nguyện cho nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 23 giờ 30 ngày 12-9 tại tòa chung cư mini ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại BV Bạch Mai. Ảnh: VGP

Theo đó, Công văn do Thượng tọa Thích Đạo Phong ký nêu rõ: Thực hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, nhằm chia sẻ trách nhiệm với xã hội, làm vơi bớt nỗi đau thương cùng gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini ngõ 29/70 phố Khương Hạ, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đề nghị Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện tổ chức lễ cầu nguyện cho các nạn nhân người tử vong được vãng sinh, người bị thương tổn được bình an, tai qua nạn khỏi.

Thời gian bắt đầu từ ngày 15-9-2023 (1-8-Quý Mão) tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị xã và tại các cơ sở tự viện trên địa bàn TP Hà Nội.

Công văn về việc tổ chức lễ cầu nguyện cho nạn nhân trong vụ hỏa hoạn.

Như PLO đã thông tin, vụ cháy tại tòa chung cư mini nêu trên đã khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong).

Chiều 13-9, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam (bốn tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, hiện trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy) về tội vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Trong ngày 13-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã tới thị sát hiện trường vụ cháy chung cư đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

VIẾT THỊNH