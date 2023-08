Hà Nội: Toà bác kháng cáo vụ công dân kiện Trưởng công an quận

(PLO)- Tòa án nhận định quyết định xử phạt hành chính ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục, đúng hành vi nên bác đơn kháng cáo của Nghiêm Nhật Anh...

Ngày 30-8, sau một ngày nghị án, HĐXX TAND Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ việc một công dân khởi kiện quyết định xử phạt hành chính của Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Người khởi kiện là một công dân tên Nghiêm Nhật Anh, khởi kiện quyết định xử phạt hành chính số 151016 ngày 18-9-2019, xử phạt người này 4 triệu đồng về hành vi chống người thi hành công vụ. Người bị kiện là ông Lê Đức Hùng, Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm.

Vụ kiện được TAND quận Bắc Từ Liêm đưa ra xét xử sơ thẩm vào tháng 3-2020 và tòa án ra quyết định bác đơn khởi kiện. Sau đó, người khởi kiện kháng cáo.

HĐXX phúc thẩm nhận định theo quy định Luật xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt thuộc về trưởng công an cấp huyện, do đó, Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm ban hành quyết định xử phạt là đúng thẩm quyền.

Về trình tự thủ tục, Trưởng công an quận ban hành quyết định xử phạt là đúng.

Về hành vi vi phạm hành chính, Nghiêm Nhật Anh bị xử phạt về hành vi dùng vũ lực chống trả người thi hành công vụ theo điểm a khoản 3 điều 320 Nghị định 167/2013.

Người khởi kiện Nhật Anh cho rằng mình là đồng sở hữu, là cổ đông của Công ty TDS, có cổ phần trong khu vực lô đất TH1 nên có quyền đi vào khu đất đó, chỉ quay clip và không có hành động vũ lực chống trả. Nhưng căn cứ lời khai của người làm chứng về việc nghe thấy Nhật Anh nói to, chửi bới người khác tại chỗ có lực lượng thi hành công vụ nhưng không biết nói gì, chửi ai.

Căn cứ báo cáo bắt giữ của các chiến sỹ công an tham gia giải quyết vụ việc và lời khai của đại diện người bị kiện thì Nhật Anh có hành vi vào nơi lực lượng đang thi hành công vụ, giơ điện thoại, quay video, khi bị buộc ra khỏi khu vực đó thì có hành vi chửi bới, cản trở, xô đẩy, đạp chân về phía người thi hành công vụ.

Do đó, tòa án cho rằng việc Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng trình tự thủ tục, đúng thẩm quyền, đúng hành vi vi phạm.

Ngoài ra, 3 người cùng bị bắt giữ với Nhật Anh có đơn tố cáo về hành vi có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp của cán bộ chiến sỹ công an gửi đến CQĐT VKSND Tối cao, HĐXX đã thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, ngày 22-6-2013, CQĐT VKSND Tối cao có công văn trả lời cho biết căn cứ kết quả kiểm tra xác minh tháng 11-2022, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố cáo nêu trên và đã thông báo cho họ.

Từ đó, HĐXX không chấp nhận nội dung kháng cáo đề nghị hủy bỏ Quyết định xử phạt hành chính. Tại phiên tòa, người khởi kiện rút yêu cầu bồi thường nên HĐXX phúc thẩm sửa một phần bản án, đình chỉ giải quyết yêu cầu này.

Diễn biến phiên tòa thể hiện vụ việc bắt đầu từ tin báo bắt cóc của ông Lê Văn Vàng, ủy viên HĐQT Trường Pascal và sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm triển khai lực lượng đến hiện trường, phá cổng số 1 của trường.

Nhận được tin báo, Nghiêm Nhật Anh đến nơi và dùng điện thoại quay video thì bị khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở công an quận, bị lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang. Cùng ngày, Công an quận ban hành quyết định trả tự do và sau đó vài ngày, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

