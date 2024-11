Hai anh em ruột rủ nhau nửa đêm đi cướp xe 15/11/2024 12:22

Trưa 15-11, thông tin từ công an huyện Thạnh Hóa (Long An), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hậu và Nguyễn Thanh Hiếu (ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 7-11, Công an huyện Thạnh Hóa tiếp nhận thông tin về việc anh NTP (20 tuổi, thường trú tỉnh An Giang) bị cướp.

Hai anh em ruột Hậu, Hiếu bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Theo anh P, khi đang chạy xe trên QL 62 hướng TP Tân An về huyện Tân Thạnh, đến Km 21+300m, thuộc xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa thì bị hai thanh niên chạy xe máy vượt lên ép xe, chặn lại.

Sau đó, hai người này dùng dao đe dọa và cướp xe máy của anh P., tẩu thoát theo Quốc lộ 62, hướng về TP Tân An.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện đã huy động lực lượng, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn và đã phối hợp với Công an huyện Bến Lức, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM), Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang bắt giữ Hậu và Hiếu.

Qua xác minh, Hậu từng có tiền án về tội trộm cắp, cướp tài sản, ra tù vào tháng 2-2024.

Chỉ trong vòng 21 giờ xảy ra vụ án, công an đã bắt giữ nghi phạm, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.