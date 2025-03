Hải Phòng khởi công đường vành đai 2 hơn 7.000 tỉ đồng 11/03/2025 10:51

Sáng 11-3, UBND TP Hải Phòng tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã dự và bấm nút khởi công dự án.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo TP Hải Phòng bấm nút khởi công dự án đường vành đai 2. Ảnh: NGỌC SƠN

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết sản lượng hàng hóa qua cảng Hải Phòng trong những năm qua luôn ở mức tăng cao, từ 12-15%/năm.

Tuy nhiên, hiện nay toàn bộ lượng hàng hóa qua cảng biển chủ yếu lưu thông qua các tuyến đường xuyên trung tâm thành phố, làm ùn tắc, tai nạn giao thông tăng và gây ô nhiễm môi trường khu vực trung tâm thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: NGỌC SƠN

Chính vì vậy, Hải Phòng quyết định đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 2 với mục tiêu phân luồng xe vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường này, không qua trung tâm thành phố.

Tuyến đường sau khi hoàn thành cũng sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị, mở rộng không gian kinh tế về phía Nam của thành phố.

Phối cảnh dự án.

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm chủ đầu tư. Dự án đi qua địa bàn 3 quận Hải An, Dương Kinh và Kiến An.

Dự án có tổng chiều dài 11 km với phần đường rộng 68 m, được bố trí 8 làn xe cơ giới. Trên tuyến có cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray dài hơn 1,1 km, chiều rộng 36 m. Ngoài ra còn đầu tư khu tái định cư với diện tích 12 ha.

Nguồn vốn đầu tư dự án là 7.020 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, thực hiện dự kiến trong 3 năm, phấn đấu hoàn thành vào dịp 13-5-2028 (kỷ niệm ngày giải phóng Hải Phòng).