Hải Phòng: Nổ súng bắn người, chủ tịch HĐQT hãng xe khách bị khởi tố tội giết người 28/10/2024 19:47

(PLO)- Bùi Đức Bình hay còn được gọi là Bình “đen” - Chủ tịch HĐQT hãng xe khách Thanh Long ở Hải Phòng đã bị cơ quan công an khởi tố về tội giết người, gây rối trật tự nơi công cộng.

Ngày 28-10, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Đức Bình (tức “Bình đen”, 51 tuổi, trú quận Lê Chân) và 7 người khác khác để điều tra về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng.

Clip camera an ninh ghi lại cảnh Bình đen - Chủ tịch HĐQT hãng xe khách Thanh Long dùng súng bắn người

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17-10-2024, Công an quận Lê Chân nhận được tin trước đó khoảng 30 phút, anh NTA (47 tuổi, trú tại ở quận Kiến An) điều khiển xe ô tô từ bến xe Vĩnh Niệm ra đường Bùi Viện thì bị một người dùng súng chặn đầu xe và bắn thẳng vào xe ô tô làm vỡ kính. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Lê Chân nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành xác minh, truy xét.

Tại hiện trường ghi nhận 1 xe ô tô Kia Seltos bị vỡ, thủng kính ghế phụ bên phải, để lại 1 mảnh kim loại dạng đạn chì móp méo dưới sàn xe, cạnh bên phải ghế lái.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định kẻ gây án mặc áo có mũ trùm đầu, bịt mặt, đeo tất trùm đầu gối dùng súng tấn công, sau đó cùng 1 người khác nhanh chóng rời khỏi hiện trường tẩu thoát.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an TP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an quận Lê Chân triển khai đồng bộ các biện pháp tiến hành xác minh, truy xét.

Bùi Đức Bình - Chủ tịch HĐQT hãng xe khách Thanh Long (Hải Phòng) bị khởi tố về tội Giết người, Gây rối trật tự nơi công cộng. Ảnh: CAHP

Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng tham gia phá án xác định Bùi Đức Bình (tức Bình "đen", 51 tuổi, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân) - Chủ tịch HĐQT hãng xe khách Thanh Long liên quan vụ án.

Đúng 18 giờ ngày 18-10-2024 (chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận vụ việc), Cơ quan điều tra CATP ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Bùi Đức Bình và những người có liên quan.

Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 26-10-2024 Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Bình và 7 người khác gồm (Nguyễn Hải Triều, Hà Mạnh Tráng, Đào Viết Tiếp, Nguyễn Đình Vọng, Hoàng Viết Tiến, Nguyễn Cao Cương và Nguyễn Đức Hiển) về các tội danh Giết người, Gây rối trật tự công cộng.

Được biết, Bình “đen” là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần xe khách Thanh Long, cổ đông của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Đoàn Xuân (cùng ở Hải Phòng). Người này từng có 1 tiền án và 2 tiền sự.

7 người còn lại bị khởi tố là người của công ty TNHH Thương mại Vận tải Đoàn Xuân.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.