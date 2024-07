Nổ súng vào nhà người khác vì cãi nhau trên Facebook 31/07/2024 15:42

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk vừa bắt hai nghi phạm nổ súng vào nhà người khác chỉ vì cãi nhau trên Facebook.

Ngày 31-7, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự hai nghi phạm liên quan vụ nổ súng vào nhà người khác vì cãi nhau trên facebook.

Công an lấy lời khai 2 nghi phạm vụ nổ súng vào nhà người khác vì cãi nhau trên facebook. Ảnh: S.Đ

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Nguyễn Đức Minh Tiến (30 tuổi) và Y Yiang Niê (28 tuổi, cùng ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin).

Trước đó, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 26-7, Công an huyện Cư Kuin tiếp nhận tin báo về việc vào chiều cùng ngày, có một nhóm bốn người mang theo súng, dao, kiếm đến nhà anh MTA (26 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) gây chuyện.

Thời điểm này, anh TA đi vắng nên một người đã rút súng bắn ba phát đạn vào trong nhà.

Nhận tin báo, Công an huyện Cư Kuin đã nhanh chóng cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra. Đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng hôm sau, công an đã bắt giữ Y Yiang và Tiến khi đang ẩn náu tại nhà của Tiến, thuộc địa bàn xã Ea Tiêu. Công an thu giữ một khẩu súng, 10 viên đạn, 6 túi nilong chứa ma tuý đá...

Dao, súng và đạn liên quan vụ nổ súng vào nhà người khác vì cãi nhau trên facebook. Ảnh: S.Đ

Theo công an, khi thực hiện kiểm tra chất ma túy, cả Y Yiang và Tiến đều dương tính với ma túy.

Tại cơ quan Công an, Y Yiang khai nhận mình là người nổ ba phát súng vào nhà anh TA. Cũng theo lời khai của Y Yiang, trước đó nghi phạm này và anh TA xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau trên facebook nên chiều ngày 26-7, Y Yiang đã mượn khẩu súng trên của một người ở tỉnh Đắk Nông rồi rủ Tiến và hai người khác đến nhà anh TA để giải quyết mâu thuẫn.

Đối với số ma túy liên quan, Y Yiang khai cùng Tiến góp 30 triệu đồng mua về sử dụng và bán kiếm lời.