Công an Cư Kuin bắt 1 nam thanh niên trốn thi hành án phạt tù

(PLO)- Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vừa truy bắt một đối tượng trốn thi hành án khi người này trở về thăm nhà.

Ngày 19-2, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, cho biết sáng cùng ngày đơn vị đã truy bắt được Nguyễn Phú Tài Huy (20 tuổi, ngụ xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin).

Huy (ở giữa) bị bắt khi về thăm nhà. Ảnh: C.A

Theo lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin, Huy trốn thi hành án hồi tháng 1-2024. "Qua công tác nắm tình hình, anh em nhận tin Huy về thăm nhà nên đã theo dõi, bắt giữ được Huy", lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin nói.

Trước đó, Huy bị kết án hai năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Ngày 5-1-2024, lực lượng chức năng có quyết định thi hành án hình phạt tù đối với Huy. Tuy nhiên, trong tháng 1-2024 Huy đã bỏ trốn.

Ngày 6-2-2024, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối với Huy. Theo Công an huyện Cư Kuin, hiện đơn vị đã bàn giao Huy để Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý.

TIẾN THOẠI