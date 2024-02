Bắt 1 phụ nữ bỏ trốn trong thời gian hoãn thi hành án phạt tù

(PLO)- Lợi dụng thời gian được hoãn thi hành án phạt tù vì đang mang thai và nuôi con nhỏ, Thúy bỏ trốn và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Ngày 1-2, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Phòng PC10) Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Long Thành bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Thúy (31 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thị Thanh Thúy bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18-7-2012, Thúy đến nhà bạn là chị Phạm Thị Kim Dung chơi. Lợi dụng sơ hở của chị Dung, Thúy đã lén lút mở hộc tủ quần áo lấy một cọc tiền và một hộp nữ trang bỏ vào cốp xe đem về nhà. Tổng giá trị tài sản được định giá hơn 53 triệu đồng.

Ngày 25-8-2013, Thúy bị tòa án xử phạt một năm tù về tội trộm cắp tài sản. Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, Thúy đang mang thai, nên được cho hoãn thi hành án.

Do đó, lợi dụng thời gian hoãn thi hành án, Thúy đã bỏ trốn. Sau đó, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã đối với Thúy.

Trưa 31- 1, tổ công tác phối hợp với Công an huyện Long Thành tiến hành bắt giữ Thúy. Sau khi hoàn tất thủ tục, công an đã di lý Thúy về bàn giao cho Trại tạm giam Công an tỉnh để chấp hành án theo quy định.

Vũ Hội