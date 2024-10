Hàn Quốc: Sẽ cân nhắc phản ứng với Triều Tiên ‘theo từng giai đoạn’ 22/10/2024 17:11

Ngày 22-10, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc tuyên bố sẽ thực hiện “các biện pháp theo từng giai đoạn” để ứng phó với quan hệ hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên, theo hãng thông tấn Yonhap.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc nhằm đánh giá tình hình sau thông tin từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc rằng Triều Tiên đã quyết định gửi khoảng 12.000 quân đến hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm khoảng 1.500 binh sĩ đã đến vùng Viễn Đông của Nga.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho rằng diễn biến này gây ra “mối đe dọa an ninh đáng kể” đối với cả Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cấm hợp tác quân sự với Triều Tiên.

“Chính phủ kêu gọi quân đội Triều Tiên rút quân ngay lập tức” - Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo nói.

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo phát biểu tại văn phòng tổng thống Hàn Quốc, thủ đô Seoul ngày 22-10. Ảnh: YONHAP

“Nếu quan hệ hợp tác quân sự Nga-Triều Tiên vẫn tiếp diễn, Hàn Quốc sẽ không đứng yên mà sẽ có phản ứng cứng rắn phối hợp với cộng đồng quốc tế” - ông Kim nói thêm.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói rằng Seoul đang chuẩn bị các biện pháp ngoại giao, kinh tế và quân sự theo nhiều kịch bản dựa trên mức độ hợp tác quân sự giữa Bình Nhưỡng và Moscow, bao gồm khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

“Chúng tôi sẽ xem xét việc cung cấp vũ khí cho [Ukraine] nhằm mục đích phòng thủ, và nếu họ [Nga và Triều Tiên] đi quá xa, chúng tôi cũng có thể xem xét việc gửi vũ khí tấn công” - vị quan chức nói.

Moscow và Bình Nhưỡng nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng binh sĩ Triều Tiên xuất hiện ở Nga.

Ngày 21-10, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov lên tiếng rằng hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhằm mục đích chống lại các quốc gia khác, do đó các bên không cần lo ngại.