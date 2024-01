(PLO)- Hàng chục thanh niên nam, nữ thủ dao, kiếm đang chuẩn bị hỗn chiến thì bị công an bao vây, tóm gọn.

Ngày 31-1, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho hay đang tạm giữ 26 thanh niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngoài 26 thanh niên bị tạm giữ, 11 thanh niên khác trong nhóm này đã được gia đình bảo lãnh vì chưa đủ 16 tuổi.

Nhóm thanh niên nam nữ tham gia hỗn chiến. Ảnh: LA

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thuận An phát hiện hai nhóm thanh niên đang có biểu hiện tụ tập, chuẩn bị hung khí để đi hỗn chiến.

Ngay khi xác minh, Công an TP Thuận An huy động hàng trăm người gồm: Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, CSGT, Công an phường Lái Thiêu và Cảnh sát cơ động bao vây bắt giữ hai nhóm trên với hàng chục thanh niên nam, nữ.

Những thanh niên này khai nhận, Trần Tấn Lộc (Thanh Nhóc) và nhóm của Trung Tử Bảo nhiều lần xảy ra xích mích nên hẹn tại một địa điểm tại phường Lái Thiêu để đánh nhau.

LÊ ÁNH