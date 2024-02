Hàng không nhộn nhịp khách ngoại dịp tết

(PLO)- Cục Hàng không ghi nhận khách quốc tế năm nay tăng cao, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2023 đạt xấp xỉ 748.600 khách.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá tổng thị trường vận chuyển hành khách qua đường hàng không từ ngày 8-2 đến 14-2-2024 (tức 29 tháng chạp đến mùng 5 tết) đạt hơn 1,5 triệu khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách quốc tế đến Việt Nam giai đoạn cao điểm tết tương đương khách trong nước. Video: P. ĐIỀN

Theo số liệu thống kê của Cục Hàng không, khách quốc tế năm nay tăng cao, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2023 đạt xấp xỉ 748.600 khách; khách nội địa đạt hơn 762.400 hành khách, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt gần 8.560 tấn, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao dịp tết đạt xấp xỉ 748.600 khách. Ảnh: P. ĐIỀN

Tại các sân bay Việt Nam, sản lượng cất/hạ cánh đạt hơn 14.500 nghìn lượt, giảm 0,7% so với cùng kỳ 2023. Tổng sản lượng khách thông qua cảng đạt hơn 2,27 triệu lượt, tăng 1,4% so với cùng kỳ 2023. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 9.600 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ 2023.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam đạt hơn 1,1 triệu hành khách, giảm 2,7% so với cùng kỳ 2023 và hơn 2.800 tấn hàng hóa, tăng 16,7% so với cùng kỳ 2023.

Khách trong nước giảm so cùng kì năm 2024, tuy nhiên vẫn rất đông đúc. Ảnh: P. ĐIỀN

Nhà chức trách hàng không nhận định hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không bắt đầu gia tăng từ ngày 1-2-2024.

Dù trong những ngày từ 1-2 đến 4-2, thời tiết xuất hiện những diễn biến bất thường do tình trạng sương mù, mây thấp tại khu vực miền Bắc, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác nhưng các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành hàng không, hoạt động vận chuyển hàng không đã khắc phục, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động khai thác của các hãng hàng không.

Ngày 14-2, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác hơn 905 chuyến bay với 150.000 hành khách. Ảnh: P. ĐIỀN

Đáng lưu ý, sân bay Tân Sơn Nhất, đỉnh điểm ngày 14-2, với hơn 905 chuyến bay và gần 150.000 hành khách nhưng không có hiện tượng ùn tắc.

