Hàng không phục hồi nhanh, ACV báo lãi 7.561 tỉ đồng

(PLO)- Tổng doanh thu của ACV ước đạt 15.381 tỉ đồng, tăng gấp hai lần so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế là 7.561 tỉ đồng.

Năm 2022, thị trường hàng không phục hồi mạnh mẽ. Tổng lượng khách thông qua các sân bay do Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư và khai thác đạt 99 triệu khách, tăng 228% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế là 12 triệu khách, khách nội địa là 87 triệu khách, tăng 194% so với năm 2021.

Tổng lượt hạ cất cánh tại 22 sân bay thuộc ACV là 658.000 lượt chuyến, tăng 125% so với năm 2021.

ACV thông tin tổng doanh thu ước đạt 15.381 tỉ đồng, tăng gấp hai lần so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế là 7.561 tỉ đồng, tăng gần 10 lần so với năm 2021. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.548 tỉ đồng. Đồng thời, đảm bảo đầy đủ chính sách phúc lợi, thu nhập ổn định cho hơn 9.600 người lao động.

Tại cuộc họp tổng kết năm 2022 của ACV, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lưu ý một số tồn tại, hạn chế đó là tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển thấp so với kế hoạch.

Nguyên nhân chủ yếu là do tiến độ khởi công dự án nhà ga T3 - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chậm so với kế hoạch năm tháng do vướng mắc mặt bằng thi công; Cảng Hàng không quốc tế Long Thành phát sinh tình huống trong quá trình thực hiện đấu thầu.

