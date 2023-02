Hàng nghìn người ở TP.HCM đi chùa ngày rằm tháng Giêng

(PLO)- Tại các ngôi chùa ở TP.HCM, từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến thắp hương, cầu sức khỏe, may mắn trong ngày rằm tháng Giêng.

Ngày 5-2 (tức rằm tháng Giêng), nhiều người dân, bạn trẻ, người nước ngoài đến các chùa trên địa bàn TP.HCM viếng cảnh, cầu nguyện sức khoẻ, may mắn, bình an cho năm mới Quý Mão 2023. Do rằm tháng giêng rơi vào ngày cuối tuần nên lượng người đến các chùa rất đông.

Tại TP.HCM, từ sáng sớm, nhiều ngôi chùa trên địa bàn đã tấp nập người đến hành hương, cầu an như Vĩnh Nghiêm, Pháp Hoa (quận 3), Ngọc Hoàng (quận 1), Diệu Pháp (quận Bình Thạnh)…

Tại chùa Ngọc Hoàng, từ sáng sớm đã có rất đông người đến để cầu mong sức khoẻ, may mắn trong năm mới cho bản thân, gia đình. Trong khuôn viên chùa, nhiều người xếp hàng để mua các vật phẩm tâm linh như vòng, chuỗi các loại…

Tại khu vực chánh điện, nhiều người chen chúc vào dâng lễ vật, ghi giấy cầu an.

Càng về trưa, lượng người đến chùa ngày một đông, nhà chùa phải tăng cường lực lượng bảo vệ, nhân viên, đồng thời phát loa để khuyến cáo người dân, du khách tuân thủ quy định, giữ gìn tư trang.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận cũng có mặt từ rất sớm.

“Bình thường tôi hay đi chùa để cầu nguyện. Hôm nay, tôi đi chung với hai người em, tôi đến đây cầu nguyện sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống. Sau hai năm dịch bệnh, tôi thấy khung cảnh năm nay rộn ràng, người dân ai nấy đều phấn khởi” - chị Xuân Uyên chia sẻ.

Tương tự, chùa Pháp Hoa (quận 3), chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh)… cũng thu hút nhiều người dân, bạn trẻ đến thắp nhang, cầu an ngày đầu năm mới. Khi đến chùa, người dân được bố trí chỗ giữ xe miễn phí.

