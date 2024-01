Hàng trăm người ở làng biển Bình Định nhốn nháo vì vỡ hụi

Sáng 14-1, thông tin với PLO, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ vỡ nợ do góp tiền chơi hụi.

Bước đầu, UBND huyện Phù Cát cùng Công an huyện Phù Cát, Công an xã Cát Khánh vận động người dân không tập trung gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, hướng dẫn những người tham gia vào đường dây góp hụi này làm đơn, báo cáo cơ quan chức năng để thống kê thiệt hại. Công an huyện Phù Cát tiếp nhận đơn và từng bước thực hiện theo quy định.

Ông Hưng thông tin thêm, ngày 13-1, nhiều người dân tập trung ở nhà văn hóa thôn An Quang Đông (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) để đòi tiền góp hụi cho bà HTT.

Người dân ở làng biển Bình Định bàng hoàng vì vỡ hụi. Ảnh:TT

Hiện chưa có số lượng cụ thể về số tiền vỡ hụi, số người tham gia góp hụi. Qua nắm tình hình, số lượng người tập trung ở khu vực nhà văn hóa thôn đòi nợ lên tới 30 người. Trong đó, số người góp ít thì khoảng vài chục đến vài trăm triệu đồng, có người lên tới 1 tỉ đồng.

Qua tìm hiểu của PLO, người dân ở đây góp hụi cho bà T từ đầu năm 2022. Tổng tiền góp theo đợt 3-5 triệu đồng/người/tháng. Đến kỳ hốt hụi vào ngày 12-1, nhiều người tới nhà bà T để lấy tiền thì mới hay bà này bỏ nhà đi vào TP.HCM. Sau đó, bà T thông báo cho người góp hụi là đã mất khả năng chi trả, tuyên bố vỡ nợ.

Thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh (huyện Phù Cát), nơi vừa xảy ra vụ việc. Ảnh:TT

Trò chuyện với PV, chị ĐTTS (32 tuổi, thôn An Quang Đông) cho hay góp hụi cho bà T từ tháng 2-2022, ngoài ra còn cho bà này vay thêm 60 triệu đồng. Đến nay, số tiền chị S góp cho bà T lên tới 120 triệu đồng.

Tương tự, một người khác là bà NTTP (cùng thôn) góp hụi cho bà T 5 triệu đồng/tháng. Chị P góp từ tháng 5-2023, đến tháng 9-2023 lấy tiền nhưng bà T không trả.

"Huyện đã vận động bà con không nên tụ tập gây mất an ninh trật tự mà thực hiện các hướng dẫn theo quy định của cơ quan công an để được giải quyết" - ông Hưng thông tin thêm.

Liên quan tới vụ vỡ hụi, PV liên hệ cho bà T - chủ hụi theo số điện thoại 0388.976.... nhiều lần. Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có người nghe máy.

