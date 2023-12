Hất nồi lẩu vào người 1 phụ nữ vì nghĩ bị xúc phạm

Ngày 18-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Thi (35 tuổi, ngụ xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội cố ý gây thương tích.

Trần Văn Thi bị khởi tố vì hất nồi lẩu vào người phụ nữ. Ảnh: QM

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 16 giờ, ngày 9-9, Thi nhậu ở quán tại địa phương gặp ông Võ Thanh Đ và bà T.

Do có quen biết nên Thi mời ông Đ uống 1 ly bia. Sau đó ông Đ và bà T. đi vào phòng đã đặt trước để nhậu với bạn và ngõ ý mời Thi vào giao lưu.

Khi Thi vào phòng thì mời ông Đ thuốc lá, lúc này, bà T. nói với ông Đ “Không biết hút thuốc thì thôi, mai mốt người ta đưa xì ke, ma túy cũng chích luôn hay sao”.

Do đã từng sử dụng ma tuý nên Thi cảm thấy bị xúc phạm, liền dùng tay hất nồi lẩu trên bàn đang sôi lên người bà T. gây bỏng nặng với tỉ lệ thương tích là 26%.

HẢI DƯƠNG - QUỲNH MINH