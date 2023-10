Hậu Giang chi 58 tỉ phát triển du lịch đường thủy

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch phát triển du lịch đường thủy trên địa bàn tỉnh.

Hậu Giang đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2024 phát triển hai tàu du lịch phục vụ khách du lịch. Ảnh: CHÂU ANH

Mục tiêu của Kế hoạch là tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của du lịch đường thủy. Từ đó, hình thành dịch vụ, tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút và đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước khi đến Hậu Giang.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2024 sẽ khai thác du lịch đường thủy tuyến kênh xáng Xà No. Cạnh đó, đầu tư xây dựng một bến tàu, bến hành khách trên tuyến sông Cái Côn gắn với chợ nổi Ngã Bảy, đồng thời, phát triển hai tàu du lịch phục vụ khách du lịch.

Giai đoạn 2025-2030, Hậu Giang đặt mục tiêu sẽ xây dựng hai bến tàu trên tuyến kênh xáng Xà No và tuyến dọc sông Hậu, hình thành đội tàu phục vụ khách du lịch trên tuyến du lịch đường thủy. Ngoài ra, liên kết các tuyến du lịch đường thủy với các tỉnh, TP lân cận như: TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Kiên Giang...

Dự kiến tổng vốn thực hiện hơn 58,5 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Trong đó, vốn đã cấp đang thực hiện hơn 30,7 tỉ đồng; vốn lồng ghép sẽ thực hiện hơn 7,8 tỉ đồng; vốn xã hội hóa đã kêu gọi được 2/7 tỉ đồng và vốn cần được bổ sung từ nguồn đầu tư công, giai đoạn 2026-2030 là 13 tỉ đồng.

Hậu Giang phấn đấu đến năm 2024 sẽ khai thác du lịch đường thủy tuyến kênh xáng Xà No. Ảnh: CHÂU ANH

Ba tuyến du lịch đường thủy của Hậu Giang dự kiến phát triển, gồm:

- Tuyến du lịch kênh xáng Xà No: Giai đoạn đầu khai thác tuyến du lịch kênh xáng Xà No trong nội ô TP Vị Thanh, kết hợp tham quan các điểm trên tuyến du lịch kênh xáng Xà No, như: Chợ Vị Thanh, di tích Chiến thắng Vàm Cái Sình, vùng khóm Cầu Đúc, trải nghiệm trang trại sữa dê...

Sau đó, liên kết, khai thác các tour, tuyến du lịch đường thủy của TP Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang và gắn kết với các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện Châu thành A, huyện Vị Thủy và TP Vị Thanh.

- Tuyến sông Cái Côn gắn với chợ nổi Ngã Bảy: kết hợp tham quan chợ nổi Ngã Bảy và các điểm du lịch trên tuyến, như: các vườn trái cây, homestay Miệt Vườn, di tích Ủy ban liên hợp đình chiến Nam bộ, khu du lịch sinh thái Mùa Xuân, nghề truyền thống đan đát...

- Tuyến gắn với sông nước miệt vườn, bảo tồn cảnh quan đặc trưng sông nước dọc sông Hậu: Tận dụng lợi thế đường sông dọc sông Hậu và các nhánh nhỏ; như sông Mái Dầm với lòng sông rộng và thoáng, cảnh quan hai bên sông mang đậm tính chất dân dã, giản dị với nhiều rặng dừa nước dọc theo bờ sông, cây bần, lục bình và Ngã Sáu để phát triển du lịch đường thủy.

CHÂU ANH