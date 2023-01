Hậu Giang đang đứng trước thời cơ và vận hội lớn

Chiều 31-1, tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2023). Tại đây, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang có bài phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm Ngày thành lập Đảng.

Ông Huyến cho biết sau hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh Hậu Giang đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, tận dụng, khai thác tối đa thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức. Trong đó, kết quả ấn tượng nhất là năm 2022, các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu của địa phương đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, nổi bật là công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt gần 14%, đứng thứ tư cả nước, đứng đầu trong khu vực ĐBSCL. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 20.000 tỉ đồng, tăng 16,16% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt hơn 6.000 tỉ đồng...

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang, năm 2023 là năm bản lề, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt là các nhiệm vụ, mục tiêu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

“Được dự báo là năm còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều điểm nghẽn, nút thắt cần được tháo gỡ. Song tỉnh cũng đang đứng trước thời cơ và vận hội lớn, với tiềm năng phát triển kinh tế của vùng ĐBSCL, đặc biệt, khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 13 về phát triển vùng và triển khai các dự án trọng điểm vùng, nhất là hai tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh đã tạo thế và lực mới cho Hậu Giang vươn lên thời gian tới” - ông Trần Văn Huyến nhấn mạnh.

Dịp này, Tỉnh ủy Hậu giang đã trao Huy hiệu cho 106 đảng viên từ 30-60 năm tuổi Đảng, trong đó, có hai đảng viên 60 năm tuổi Đảng.

Cùng ngày, Tỉnh ủy Hậu Giang cũng đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023.

Theo báo cáo, dịp Tết Nguyên đán, toàn tỉnh đã tổ chức các đoàn đi thăm, họp mặt và tặng gần 241.600 phần quà cho hộ nghèo, người có công với cách mạng, tổng kinh phí hơn 112,6 tỉ đồng.

Tình hình cung cầu hàng hóa, giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh dịp Tết Quý Mão 2023 ổn định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Lực lượng chức năng đã triển khai thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Dịp Tết Nguyên đán, có 25 hoạt động lớn nhỏ khác nhau do các sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức. Đặc biệt Lễ hội giao thừa với chủ đề “Ấn tượng Hậu Giang” quy tụ nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp kết hợp với bắn pháo hoa, đã thu hút hàng ngàn người tham gia.