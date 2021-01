Những 'bí ẩn' ít người biết về triệt lông

Đâu là nguy cơ của triệt lông không an toàn và giải pháp tối ưu hiện nay ra sao ?



Triệt lông là nhu cầu và xu hướng làm đẹp của nhiều chị em.

Tự triệt lông tại nhà, lợi bất cập hại

Lông có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể sao cho mỗi người có khả năng thích nghi nhanh với sự thay đổi của thời tiết. Ngoài điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, lông còn tạo nên sức hút nhất định để thu hút người đối diện.

Nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, người khác phái bị thu hút bởi độ dài ngắn khác nhau của lông tại các vị trí khác nhau trên cơ thể của mỗi người. Tuy vậy, không phải ai cũng biết và nghiên cứu về các liệu trình triệt lông an toàn, do vậy, những phương pháp triệt lông truyền thống ngày càng được truyền tai và đưa vào áp dụng.

Một số cách triệt lông quen thuộc với các chị em hiện nay là waxing, cạo, dùng kem bôi, nhổ…

Tâm lý mong muốn được tẩy lông nhanh chóng, không ít bạn gái tin dùng các sản phẩm kem tẩy lông được bán tràn lan trên thị trường vì chi phí thấp, cách sử dụng đơn giản. Tuy nhiên, những cách này đều mang đến nhiều hệ quả khôn lường.

Da bị dị ứng và tổn thương khi triệt lông không an toàn.

Một trong những nguy hiểm của các phương pháp tẩy lông truyền thống hiện nay đó là sự xuất hiện của viêm nang lông. Biểu hiện ban đầu của viêm nang lông gây ra bởi tẩy lông không an toàn là các sần, mụn mủ, vẩy tiết ở cổ nang lông, biến chứng thành nhọt, thậm chí là nhọt hoặc viêm mô dưới da.

Công nghệ ánh sáng, giải pháp mới nhất triệt lông an toàn

Giải pháp được sử dụng nhiều nhất tại các nước châu Âu hiện nay là dùng công nghệ ánh sáng Diode để triệt tận gốc vĩnh viễn những sợi lông ngay từ lớp mầm nhú.

Khác với các công nghệ trước đó, Diode hội tụ những yếu tố thông minh, bán dẫn phát ra tia sáng bước sóng 810nm, được xem là tiêu chuẩn vàng trong triệt lông. Với công nghệ “Jet Smooth” điều trị nhanh tối đa 10 xung trong 1 giây, tác dụng sâu và tạo sức nóng trong nang lông, tiêu diệt sợi lông ngay từ giai đoạn mầm nhú.

Đạt kết quả triệt lông cao kể cả những sợi lông tơ, mỏng, nhạt màu như những sợi lông mặt hay những sợi lông còn sót lại vào những lần cuối cùng của liệu trình.

Triệt lông bằng công nghệ Diode là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất hiện nay.

So với công nghệ cũ hoặc phương pháp Waxing, Diode nhờ có hệ thống làm mát nên không gây bỏng rát hoặc kích ứng da, cải thiện sắc tố da, thu nhỏ lỗ chân lông, vùng da điều trị săn chắc, trắng sáng và ngăn ngừa viêm nang lông.

Đặc biệt, không đau rát, không xâm lấn da, không tổn thương, hiệu quả điều trị cao và thích hợp cho những vùng lông khó điều trị như ria mép, lông mặt, nách…

Cơ chế triệt lông vĩnh viễn dựa vào việc “cắt đứt” nguồn cấp dưỡng của mầm lông mới nhú. Nhờ đó, kết quả sau thực hiện tẩy lông được duy trì ổn định hơn hẳn các phương pháp cũ. Tuy nhiên, sau thời gian nang lông sẽ được “hồi phục” trở lại và lông sẽ mọc trở lại.

Do đó, có thể khẳng định chưa có 1 công nghệ triệt lông vĩnh viễn nào có thể vĩnh viễn hoàn toàn. Nhưng so với những tiện lợi mà phương pháp này mang lại trong 1 khoảng thời gian dài (7-10 năm tùy cơ địa), triệt lông công nghệ cao vẫn là hình thức chăm sóc da an toàn và hiệu quả nhất hiện nay cho chị em.

