HĐND tỉnh Bến Tre xem xét đề án sáp nhập 1 huyện, thành lập 3 thị xã 05/12/2024 15:16

Sáng 5-12, HĐND tỉnh Bến Tre , khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) và diễn ra đến hết ngày 6-12.

Kỳ họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2024, xem xét đề ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng khác có liên quan…

Thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao

Phát biểu khai mạc, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho biết tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2024 và kế hoạch năm 2025; xem xét các báo cáo kết quả công tác năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 của Thường trực HĐND tỉnh, TAND, VKSND; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2024...

HĐND tỉnh Bến Tre, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 16, dự kiến thông qua 26 nghị quyết. Ảnh: PHƯƠNG THẢO/CTTĐT Bến Tre.

Cũng theo bà Hồ Thị Hoàng Yến, HĐND tỉnh sẽ xem xét các tờ trình, hồ sơ của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để thông qua 26 dự thảo nghị quyết quan trọng theo thẩm quyền, nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Xem xét báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; HĐND tỉnh sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bến Tre xem xét miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Năm 2024, Bến Tre đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng đã khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, đạt được một số kết quả quan trọng.

Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp phục hồi và phát triển khá; các hoạt động văn hóa - xã hội và an sinh xã hội được duy trì và nâng chất; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm… Đáng chú ý, hoạt động quản lý, điều hành ngân sách đảm bảo đúng quy định, chặt chẽ và tiết kiệm.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 6.339,9 tỷ đồng, đạt 108,93% dự toán Trung ương giao, 107,46% dự toán địa phương phấn đấu và tăng 13,38% so cùng kỳ...

Các nguồn thu đạt khá tốt bao gồm tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương... Đặc biệt, năm nay Bến Tre có nguồn thu mới từ khai thác khoáng sản (các mỏ cát).

Tuy nhiên Bến Tre còn một số chỉ tiêu chưa đạt, như tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 5,68%, xếp thứ 12/13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và thứ 56/63 toàn quốc; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 79,53% so với chỉ tiêu Nghị quyết…

Xem xét đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Cũng tại tại kỳ họp lệ cuối năm 2024 của HĐND tỉnh Bến Tre, trong các tờ trình, dự thảo nghị quyết, đáng chú ý là UBND tỉnh Bến Tre có Tờ trình về Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính đến năm 2030 của tỉnh.

Theo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Bến Tre, sẽ chuyển toàn bộ diện tích, dân số huyện Châu Thành vào để mở rộng thành phố Bến Tre. Trong ảnh: Một góc TP Bến Tre. Ảnh: CHÂU ANH

Theo UBND tỉnh Bến Tre, việc thông qua nghị quyết là cơ sở để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan sắp xếp, điều chỉnh địa giới, thành lập đơn vị hành chính và phát triển đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã trên địa bàn đến năm 2030.

Theo đó, định hướng phát triển đơn vị hành chính đô thị cấp huyện giai đoạn 2026-2030 là 4 đơn vị hành chính, gồm sẽ chuyển toàn bộ diện tích, dân số huyện Châu Thành vào để mở rộng thành phố Bến Tre để đạt tiêu chuẩn đô thị loại I; Thành lập 3 thị xã: Mỏ Cày, Ba Tri, Bình Đại. Đồng thời với định hướng phát triển đơn vị hành chính đô thị cấp xã là 39 đơn vị hành chính, cụ thể: 9 phường thành phố Bến Tre, 9 phường thị xã Bình Đại, 12 phường thị xã Ba Tri và 8 phường thị xã Mỏ Cày.

Và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và phát triển đơn vị hành chính đô thị đến năm 2030 theo đề án nói trên, Bến Tre có 8 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 1 thành phố, 3 thị xã và 4 huyện); có 134 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 80 xã, 47 phường, 7 thị trấn).

Theo UBND tỉnh Bến Tre, việc thực hiện hiệu quả “Đề án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bến Tre đến năm 2030” góp phần thực hiện mục tiêu đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và của cả nước năm 2030...