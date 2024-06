HĐND tỉnh Bình Thuận cho đầu tư dự án thoát nước sau vụ bùn cát tràn xuống đường 20/06/2024 11:32

Ngày 20-6, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 23 (chuyên đề) do ông Nguyễn Hoài Anh, Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh ĐH.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Thuận đã xem xét, quyết định 19 nội dung thuộc các nhóm vấn đề về chủ trương đầu tư; phân bổ, điều chỉnh vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư công; cụ thể hóa quy định pháp luật để triển khai thực hiện tại địa phương. Trong đó, có các nội dung đáng chú ý về xây trường, cống thoát nước...

Tỉnh Bình Thuận sẽ chi hơn 112 tỉ đồng để xây dựng và sửa chữa ba trường THCS Tân Thiện, thị xã La Gi; trường PTTH Nguyễn Văn và trường Mẫu giáo Bình Tân, huyện Bắc Bình.

Tỉnh sẽ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thoát nước phía hạ lưu đường ĐT.706B - Cửa ra số 2&3,TP Phan Thiết.

Theo đó, việc điều chỉnh nhằm giải quyết các vướng mắc về mặt bằng, hướng tuyến thoát nước, khắc phục tình trạng cát tràn ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân tại phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là hơn 47 tỉ đồng.

Việc điều chỉnh này nhằm khắc phục bùn cát tràn xuống đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết và đã từng xảy ra vào ngày 21-5, vùi năm căn nhà với chiều cao khoảng nửa căn nhà và chôn lấp năm xe máy. Chiều cao do bùn cát tràn xuống khoảng từ 1m đến 1,5m…

HĐND tỉnh Bình Thuận đã thảo luận, quyết định các nghị quyết nhằm triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh ngay khi Luật có hiệu lực thi hành vào ngày 1-7-2024.

HĐND tỉnh thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.

Cụ thể nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh và Quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh thành lập 691 tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn khu phố với tổng số 2.727 thành viên; mỗi tổ từ 3 đến 7 thành viên gồm tổ trưởng, tổ phó và các tổ viên tùy theo quy mô dân số.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Bình Thuận cũng xem xét, quyết định nhóm nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố…